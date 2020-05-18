Опоздание на 15 лет и серьезные диагнозы: диетологи составили портрет типичного клиента

Среднестатистический клиент диетолога, как правило, имеет достаточно шаблонную анкету, общие моменты которой у многих клиентов совпадают.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали врачи-диетологи, которых мы попросили составить портрет среднестатистического клиента и рассказать, как долго люди пытаются решить проблему собственными силами или просто игнорируют ее, прежде, чем обращаются к специалисту.

Врач-диетолог Сергей Антонюк: проблема ожирения - это слишком серьезная вещь, и с ней сталкиваются независимо от возраста

"Мои клиенты - это люди, ведущие сидячий образ жизни. В основном это люди интеллектуального труда, так называемые "белые воротнички". Среди моих клиентов больше женщин. Что касается возраста, то это женщины от 17 и до 60 лет. Выбрать доминирующую возрастную группу невозможно. Среди клиентов есть подростки и даже дети, которых приводят родители. Проблема ожирения - это слишком серьезная вещь, и с ней сталкиваются независимо от возраста.

Среднестатистическая женщина за свою жизнь худеет и поправляется 35 раз. Вот и подсчитывайте, сколько пройдет времени, прежде, чем она обратится к диетологу. Я не могу сказать, сколько мои клиенты оттягивали визит к врачу, год или десять лет. У каждого клиента это индивидуально".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: по статистике, люди пытаются решить проблему собственными силами на протяжение 10-15 лет

"Портрет моего клиента: 35-55 лет, руководитель бизнеса или менеджер высшего звена, женат, есть дети. 80% моих клиентов - это женщины, 20% - мужчины. Руководитель бизнеса - не потому, что это сидячая и нервная работа, она у всех нервная. Но эти люди - осознанные, они понимают, что организм - это тоже бизнес, значит нужно найти грамотного специалиста, который все выстроит и расскажет то, чего они не знают.

По статистике, люди пытаются решить проблему собственными силами на протяжение 10-15 лет. Ситуация может быть очень запущенной, люди приходят с онконагрузкой, со страшными диагнозами. Спрашиваю: "У вас же высшее образование, ну чем вы думали?", а человек отвечает: "Мне было некогда, и я думал, что все само пройдет".

Врач-диетолог Ольга Набока: ко мне приходят люди, которые уже прошли через 2-3 диеты

"Портрет моей целевой аудитории выглядит так: женщина за сорок. Сидячая работа. Лишний вес более 15 кг и, как минимум, три серьезных диагноза. Ко мне приходят люди, которые уже прошли через 2-3 диеты, т.е. прошли через несколько попыток справиться с проблемой самостоятельно и либо у них ничего не получилось, либо они не смогли удержать вес. Кто-то пытался похудеть сам, кто-то это делал с диетологом, но при этом был не совсем правильный, не точный подход. Возможно использовались общие программы, которые не могут помочь всем".

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