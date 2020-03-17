Опасно ли покупать импортные фрукты и овощи во время карантина

Есть ли риск заразиться при употреблении в пищу импортных овощей и фруктов и проходят ли импортные продукты необходимые проверки в нынешних условиях? Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

"Абсолютно все импортные продукты при въезде на территорию Украины проходят необходимый контроль. Кроме того, все поставки дополнительно проверяют крупные супермаркеты. Абсолютно на все товары должны быть соответствующие документы. Это сертификаты качества и акты проверок. Поэтому, если вы покупаете фрукты в супермаркете, не стоит бояться того, что вы можете подхватить инфекцию, съев апельсин.

Однако, нужно понимать, что, покупая фрукты или овощи на рынках, вы можете столкнуться с ситуацией, когда документы вам никто не покажет. Таким образом, более безопасными являются продукты, которые поступают в продажу в розничную торговую сеть.

Я бы посоветовала сейчас воздержаться от покупки фруктов и овощей на базарах. Безопаснее покупать все в супермаркетах, так как они заинтересованы в том, чтобы у них не было проблем с документами на товар, все продукты проходят регулярные проверки.

Но нужно помнить, что фрукты и овощи при поставке из других стран обязательно обрабатываются специальными химическими веществами, замедляющими процесс гниения. Это необходимо, чтобы фрукты просто пережили дорогу. Поэтому, покупая фрукты даже в супермаркете, не забываем тщательно их мыть под проточной водой со щеткой. Если это возможно — срезаем кожуру".

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