Омолаживающий салат от диетолога
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Людмила Гончарова.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ САЛАТ
Ингредиенты
свекла - 700 г,
апельсин - 500 г,
фета - 50 г,
сок лимона - 1 ч. л,
масло тыквенное - 3 ст. л,
листья мяты - 20 г,
кориандр - 1/3 ч. л,
соль и перец черный молотый по вкусу
Приготовление
Запекаем свеклу в фольге в духовке до готовности. Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем кольцами. У мяты отделяем листочки.
Готовим заправку для салата: смешиваем лимонный сок, масло тыквенное, молотый черный перец и щепотку кориандра.
Свеклу нарезаем крупными тонкими кольцами и выкладываем на порционные тарелки вместе с кольцами апельсина.
Сверху поливаем заправкой и посыпаем кусочками феты и украшаем листочками мяты.
Что вам стоит знать о пользе тыквенного масла?
предотвращает преждевременное старение,
улучшает состояние кожи, волос, ногтей,
нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой системы,
нормализует общий гормональный фон,
ускоряет обмен веществ.
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