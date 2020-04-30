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Омолаживающий салат от диетолога

1.1т
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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Людмила Гончарова.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ САЛАТ

Ингредиенты

  • свекла - 700 г,

  • апельсин - 500 г,

  • фета - 50 г,

  • сок лимона - 1 ч. л,

  • масло тыквенное - 3 ст. л,

  • листья мяты - 20 г,

  • кориандр - 1/3 ч. л,

  • соль и перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Запекаем свеклу в фольге в духовке до готовности. Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем кольцами. У мяты отделяем листочки.

Готовим заправку для салата: смешиваем лимонный сок, масло тыквенное, молотый черный перец и щепотку кориандра.

Свеклу нарезаем крупными тонкими кольцами и выкладываем на порционные тарелки вместе с кольцами апельсина.

Сверху поливаем заправкой и посыпаем кусочками феты и украшаем листочками мяты.

Омолаживающий салат от диетолога

Что вам стоит знать о пользе тыквенного масла?

предотвращает преждевременное старение,

улучшает состояние кожи, волос, ногтей,

нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой системы,

нормализует общий гормональный фон,

ускоряет обмен веществ.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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