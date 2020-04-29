Диетолог назвал продукт, замедляющий процесс старения

Присутствие в рационе определенного продукта может снизить вероятность развития целого ряда заболеваний, замедлить процесс старения клеток и улучшить самочувствие.

Об этом в своем блоге написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

По словам Антонюка, оливковое масло - самое питательное из всех растительных масел, очень хорошо усваивается. Оно богато олеиновой кислотой, относящейся к омега – 9 жирным кислотам, которая устойчивая к окислению, нормализует холестериновый обмен.

Врач также отметил, что оливковое масло положительно влияет на выделение желчи, поэтому часто рекомендуется больным с заболеванием печени, его применение предотвращает застой желчи и, соответственно, образование камней в желчном пузыре.

Кроме того, по словам Антонюка, олеиновая кислота, которая содержится в оливковом масле, способствует повышению в крови уровня липопротедов высокой плотности, которые доставляют холестерин на утилизацию в печень, чем нормализует его обмен, предотвращая инфаркты и инсульты. "В Средиземноморских странах существенно ниже уровень возникновения злокачественных новообразований молочной железы, яичников, матки, простаты, толстого кишечника – это связывают с традиционным ежедневным употреблением оливкового масла", - отметил врач.

Антонюк также отметил, что в оливковом масле содержится также витамин молодости Е, антиоксидантное действие которого очень эффективно именно при наличии олеиновой кислоты, что существенно влияет на профилактику заболеваний, в том числе, что особенно ценят женщины, предохраняет кожные покровы от преждевременного старения.

Кроме того, по словам диетолога, оливковое масло помогает растущему организму детей усваивать кальций, что способствует правильному формированию скелета, зубов. "Хорошее усваивание кальция предотвращает развитие остеопороза при менопаузе у людей пожилого возраста", - отметил врач, добавив при этом, что качественное оливковое масло вместе с салатами способствует усвоению каротинов, ликопена, а это жизненная необходимость в профилактике онкозаболеваний.

"Столовая ложка оливкового масла в день вместе с салатами оберегут вас от многих проблем. Если же вы хотите использовать его в других блюдах, то надо понимать, что добавлять его к ним правильно тогда, когда они имеют температуру не выше комнатной", - подчеркнул диетолог.

Врач особо отметил, что для того, чтобы эти полезные свойства "работали", нужно знать как выбрать хорошее масло.

По словам Антонюка, чем масло свежее, тем лучше, ибо чем дольше оно хранится, тем больше ухудшаются его вкусовые качества и уменьшаются его целебные свойства. Для этого надо всего лишь обращать внимание на сроки изготовления.

Также диетолог, напомнил, что качественное масло нерафинированное, оно по цвету должно иметь зеленоватый оттенок. А рафинированное масло получают в результате термического и химического воздействия из низкокачественного оливкового масла, жмыха, остающегося после отжима оливок, оно имеет желтый, золотистый цвет. "Покупайте нерафинированное масло в стеклянной посуде темного цвета, это защитит его от солнечных лучей, чем сохранит его полезные свойства", - сказал Антонюк, напомнив при этом, что самое ценное оливковое масло — первого холодного отжима, при его получении температура сырья не поднимается выше 27 градусов С.

"На этикетке должно быть написано: "Extra Virgin Olive Oil". Такое масло самое качественное, оно содержит разновидность жирных кислот "insaturi", которая имеет схожесть с жирами материнского молока. Если покупать масло без надписи "Extra", то надо понимать, что это масло будет состоять уже из смеси рафинированного и нерафинированного оливкового масла, что существенно снижает его качество", - отметил диетолог.

По словам врача хорошее масло довольно просто можно отличить от подделки, поставив его на два-три часа в холодильник. При этом начнут появляться белые хлопья, которые при комнатной температуре исчезают. Это связано с тем, что в качественном оливковом масле есть немного твердых жиров, застывающих при охлаждении.

Врач также отметил, чтодля сохранения полезных свойств оливковое масло надо хранить в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

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