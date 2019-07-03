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Оладьи с малиной за 20 минут

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Если оладьи на кефире приготовить с добавлением малины, получится ароматная вкуснотища к чаю с новым, ягодным вкусом.

Поскольку малина – нежная ягода, ее в тесто следует добавлять в самом конце и потом сразу жарить.

Малина

Малина

Ингредиенты

  • Пшеничная мука - 220 граммов (1 стакан)

  • Кефир - 230 граммов (приблизительно 1 стакан)

  • Сода - 5 граммов (половина чайной ложки)

  • Сахар - 40 граммов (2 столовые ложки)

  • Яйца – 1-2 штуки

  • Малина – 100 граммов (неполный стакан)

  • Растительное масло для обжарки

  • Щепотка соли

Приготовление

Взбить венчиком яйцо, добавить кефир и перемешать.

Высыпать соду, сахар, соль, снова перемешать и постепенно ввести муку. В тесте не должно быть комочков и оно должно быть чуть гуще сметаны, чтобы не растекалось по сковороде.

После этого аккуратно вмешать в тесто малину.

Тесто для малиновых оладушек

Тесто для малиновых оладушек

Разогреть сковороду с маслом и обжарить оладьи с каждой стороны до румяной корочки.

Подавать со сметаной и малиновым вареньем.

Малиновые оладьи

Малиновые оладьи

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