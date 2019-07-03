Оладьи с малиной за 20 минут

Если оладьи на кефире приготовить с добавлением малины, получится ароматная вкуснотища к чаю с новым, ягодным вкусом.
Поскольку малина – нежная ягода, ее в тесто следует добавлять в самом конце и потом сразу жарить.
Малина
Ингредиенты
Пшеничная мука - 220 граммов (1 стакан)
Кефир - 230 граммов (приблизительно 1 стакан)
Сода - 5 граммов (половина чайной ложки)
Сахар - 40 граммов (2 столовые ложки)
Яйца – 1-2 штуки
Малина – 100 граммов (неполный стакан)
Растительное масло для обжарки
Щепотка соли
Приготовление
Взбить венчиком яйцо, добавить кефир и перемешать.
Высыпать соду, сахар, соль, снова перемешать и постепенно ввести муку. В тесте не должно быть комочков и оно должно быть чуть гуще сметаны, чтобы не растекалось по сковороде.
После этого аккуратно вмешать в тесто малину.
Тесто для малиновых оладушек
Разогреть сковороду с маслом и обжарить оладьи с каждой стороны до румяной корочки.
Подавать со сметаной и малиновым вареньем.
Малиновые оладьи
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