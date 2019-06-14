Окрошка классическая и хлебная, на квасе, кефире, сметане, минералке, пиве: рецепт на любой вкус

Окрошка - самая популярный в жаркое время года вид супа, который имеет столько вариаций приготовления, что каждый может найти себе любимый рецепт этого блюда.

OBOZREVATEL.Smak собрал самые распространенные способы приготовления окрошки.

Эта разновидность супа широко популярна как из-за того, что отлично утоляет жажду в жару, так и потому что его можно приготовить очень быстро.

Обычная или классическая окрошка готовится на домашнем белом квасе с мясными продуктами, солениями и свежими овощами, при этом, приготовление ее не займет более 15 минут, - смотрите наш пошаговый рецепт с фото по ссылке.

Интересно, что на самом деле уже многие годы ведутся споры, какая именно окрошка является "классической": большинство склоняется к мнению, что именно на квасе, в то время как очень многие признают таковой окрошку на кефире.

Также часто готовят окрошку на сметане, однако, рецепты с молочными продуктами требуют больше времени для приготовления, около 30 минут.

Оригинальный вкус, легкость и свежесть имеет окрошка, приготовленная на минеральной воде.

Окрошку можно приготовить даже на пиве, тогда суп будет иметь очень глубокий необычный вкус, интересный запах и внешний вид.

Люди, не употребляющие в пищу мясо, вегетарианцы, могут воспользоваться этим рецептом для приготовления окрошки без мяса.

На OBOZREVATEL.Smak есть еще ряд интересных рецептов для приготовления этого летнего супа. В частности, смотрите, как готовится:

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить идеальный суп-пюре, и приводил ряд пошаговых рецептов.

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