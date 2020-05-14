Одним - спасение, другим - отрава: диетолог рассказал, кому запрещена корица

В традиционной китайской медицине корица считается одним из пятидесяти основных лечебных растений. Однако есть категория людей, которым она не рекомендована.

Об этом на странице в соцсети Facebook написал диетолог Сергей Антонюк.

"Ученые доказали, что употребление одной чайной ложки корицы ежедневно позволяет более эффективно перерабатывать глюкозу крови в гликоген, чем снижать её уровень в крови и не давать возможности трансформироваться в жировые запасы. Снижение сахара крови наиболее актуально при сахарном диабете второго типа. При этом также понижается инсулинорезистентность", - отметил врач, добавив, что у таких пациентов наблюдается снижение уровня триглицеридов, нормализация холестеринового обмена, стабилизация АД.

Стабилизация уровня сахара в крови важна потому, что, если уровень сахара высок, происходит присоединение сахара к молекулам белка – гликирование белка. Образующиеся при этом комплексы запускают аутоиммунные реакции, что приводит к воспалению и поражению сосудистой стенки, развитию атеросклероза. Корица же, по словам врача, стабилизирует уровень сахара крови и профилактирует эти пагубные процессы.

В корице содержится много марганца, в одной столовой ложке – 70 % суточной нормы его потребления.

"Марганец – очень важный элемент, так как без него кальций не встраивается в костную и хрящевую ткань. Учитывая то, что масса костной ткани может увеличиваться только до 30-летнего возраста, а в дальнейшем нарастает тенденция к её потере (особенно актуально в климактерическом периоде), корица в ежедневном рационе всегда полезна, в том числе и для укрепления зубной эмали", - сказал Антонюк.

Что может быть плохо?

Врач отметил, что в корице есть вещество кумарин, которое повреждает клетки печени – гепатотоксическое свойство. В цейлонской корице его очень мало, поэтому при обычных дозах употребления корицы проблем не возникает. В корице "кассия" кумарина в 100 раз больше, чем в корице цейлонской.

"Поэтому, конечно же, нужно покупать цейлонскую корицу. Людям, у которых есть проблемы с печенью, надо аккуратно относиться к употреблению корицы", - подчеркнул врач.

Хранят корицу в плотно закрытой таре. Термическая обработка, по словам врача, существенно не влияет на пищевую ценность корицы, при этом улучшает выделение ароматических веществ, чем она и привлекательна для использования в кулинарии. При этом микроэлементный ее состав сохраняется.

Как отметил диетолог, корица улучшает вкусовые качества десертов, но не провоцирует переедание, в связи с чем включение её в ежедневный рацион питания возможно и для тех, кто контролирует массу тела.

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