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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Все статьи автора

Одесский постный красный борщ с пампушками

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Одесса – это Украина! И я не знаю ни одной одесской семьи, в которой украинский красный борщ не был бы привычным и любимым домашним блюдом. Другое дело, что рецепты могут отличаться до неузнаваемости.

К примеру, вы знали, что каких-то сто лет назад горожане в Одессе варили красный борщ на жареной рыбной мелочи, но без капусты? Христиане – в качестве постного блюда, все остальные – просто потому, что это вкусно.

Сейчас этот рецепт почти забыт. Я расскажу, как готовили и продолжают готовить постный борщ в моей семье. Кстати, лучшее для него время по набору продуктов – сентбярь-октябрь. Реально его многие готовят с середины лета и едят холодным, благо, "постность" позволяет, а жара способствует.

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На пятилитровую кастрюлю нам потребуется: крупная луковица, 200-300 грамм свеклы, 300 грамм картофеля, морковь — 100-150 грамм, капуста — 600-700 грамм, 250 граммов помидор, один крупный красный болгарский перец , по пучку зеленого лука и петрушки, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла и одна – лимонного сока, соль и сахар — по вкусу.

Это еще не все. Можно сварить борщ без мяса, но какой же борщ бещ пампушек?

Для пампушек нужна вода — 125 мл, пшеничная мука (лучше цельнозерновая) — 250 гр, одно яйцо, по чайной ложке соли и сахара, сухие дрожжи — 4 грамм, четыре зубчика чеснока, растительное масло — 100 мл.

Сразу чистим все овощи, чтобы потом к этом не возвращаться. Ставим на огонь кастрюлю с водой, солим ее и доводим до кипения.

Картофель нарезаем кубиками. Размер — тот, что вам нравится, главное, чтобы есть было удобно. Закидываем в кипящую воду. Пока варится, натираем на крупной терке морковь, мелко рубим луковицу и чеснок.

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Ставим сковороду на огонь, наливаем масло и поджариваем лук с чесноком вместе – недолго, до полупрозрачности. Помешиваем, добавляем натертую морковь.

Пока тушится морковь, натираем на крупной терке свеклу. И – туда же, на сковороду.

Теперь нашинкуем капусту. У меня есть большой капустный секрет: я заливаю ее водой, и вам советую. За время хранения капуста потеряла воду, потеряла влагу. Как говорится, усушка, утруска… Чтобы капуста снова стала свежей, хрустящей, я ее на какое-то время заливаю холодной водой – пусть постоит, впитает.

Пока тушатся овощи-корнеплоды, очень мелко нарезаем зеленый лук и петрушку.

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Нарезаем кубиками или полукольцами свежие спелые помидоры. Если не сезон, я беру консервированные резаные итальянские помидоры с собственном соку. Помидоры отправляем на сковороду, тушиться вместе со всей заправкой.

Переходим к пампушкам.

Тесто для них стоит поставить перед началом приготовления борща, так выходит быстрей и удобней. Муку просеиваем, добавляем дрожжи, соль и сахар, тщательно вымешиваем с водой и яйцом, и оставляем его в покое на полчаса. А потом смазываем форму оливковым маслом, делим тесто на маленькие шарики, грамм по 50, и выкладываем на противень. Смазываем сверху маслом. Загружаем наши пампушки в духовку на 25 минут при 180 градусах.

Возвращаемся к борщу. Смесь на сковороде уже готова, перекладываем ее в кастрюлю.

Чистим перец, но не слишком тщательно: семечки я не рекомендую выкидывать – в них масса витаминов. Режем перец и чеснок. Все нарезанное в кастрюлю: перец, чеснок, капусту, зелень. Ждем, пока закипит.

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Тем временем, уже подходят наши пампушки. Мелко шинкуем чеснок и петрушку – совсем чуть-чуть, смешиваем их с оливковым маслом. Даем чуток настояться. Вытаскиваем румяные пампушки из духовки, смазываем их чесночно-петрушечно-масляным соусом.

А борщ уже практически готов. Остался последний штрих – сок из половинки лимона. Выжимаем, пробуем, добавляем, если нужно, соль и сахар…

Что сказать? Борщ, пампушки, счастье в семье…Приятного аппетита!

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Автор
Уриэль Штерн Уриэль Штерн
Место
Украина Одесса
Тег
рецепт
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