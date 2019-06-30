Очень вкусный и простой рецепт вяленых помидоров

Для приготовления вяленых помидоров нужно выбирать мясистые несочные плоды небольшого размера.

Это популярное лакомство можно приготовить дома. Секретом вкусных вяленых томатов является удаление лишнего сока и семян.

Хранить готовые вяленые томаты можно несколькими способами.

Во-первых, сухие томаты можно хранить в плотных хлопковых мешочках, как и сухофрукты. Во-вторых, в герметичной банке с добавлением оливкового масла.

Ингредиенты

5 кг помидоров

500 мл оливкового масла

Соль

Перец

Розмарин

Чеснок

Орегано

Приготовление

Мытые помидоры разрезаем, удаляем сердцевину, смешиваем с несколькими ложками оливкового масла, солим и выкладываем шкуркой вниз на противень, застеленный пекарской бумагой.

Вялим около 4 часов в духовке, разогретой до 100-120 градусов с чуть приоткрытой дверцей.

Перекладываем помидоры в чистую банку с чесноком и пряностями и заливаем горячим, но не кипящим оливковым маслом.

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