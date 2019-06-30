Очень вкусный и простой рецепт вяленых помидоров

Для приготовления вяленых помидоров нужно выбирать мясистые несочные плоды небольшого размера.
Это популярное лакомство можно приготовить дома. Секретом вкусных вяленых томатов является удаление лишнего сока и семян.
Хранить готовые вяленые томаты можно несколькими способами.
Во-первых, сухие томаты можно хранить в плотных хлопковых мешочках, как и сухофрукты. Во-вторых, в герметичной банке с добавлением оливкового масла.
Ингредиенты
5 кг помидоров
500 мл оливкового масла
Соль
Перец
Розмарин
Чеснок
Орегано
Приготовление
Мытые помидоры разрезаем, удаляем сердцевину, смешиваем с несколькими ложками оливкового масла, солим и выкладываем шкуркой вниз на противень, застеленный пекарской бумагой.
Вялим около 4 часов в духовке, разогретой до 100-120 градусов с чуть приоткрытой дверцей.
Перекладываем помидоры в чистую банку с чесноком и пряностями и заливаем горячим, но не кипящим оливковым маслом.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!