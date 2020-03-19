Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Очень простая и очень вкусная паста

Читать материал на украинском

Пока мы не можем посещать любимые страны, никто не мешает нам находиться с ними на незримой, но прочной, а главное – вкусной связи. Кулинарной!

Сегодня – очень простое, но вкусное блюдо из Италии.

Паста пикантная

Кроме, собственно, пасты, вам нужно иметь свежую петрушку, два-три зубчика чеснока и крошечный перец чили. Ну и, конечно, оливковое масло.

Очень простая и очень вкусная паста

Этот рецепт нам рассказал итальянец, который лет 10 назад переехал в Украину к своей украинской жене. Они арендовали на Житомирской трассе стекляшку и открыли там итальянское кафе-ресторан. Мы заказали блюдо по рекомендации хозяйки - жены итальянского повара. "Это его фирменный рецепт. Называется паста пиканте", - заинтриговала она. То ли мы были очень голодны, то ли сработал принцип "все гениальное – просто", но паста вызвала у нас восторг. И я взяла рецепт на вооружение.

Он очень простой. И очень вкусный. С тех пор, если нужно что-то очень быстро приготовить, я ставлю на огонь широкую кастрюлю, щедро солю воду, закидываю туда 160 грамм пасты (это на двоих) и варю ровно на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Отцеживаю и выгружаю в соус.

А вот и рецепт соуса. В сковороду наливаем отличное оливковое масло и ставим на огонь. Кладем пару-тройку крупных очищенных и раздавленных рукой зубчиков чеснока и маленький перчик чили. Когда те отдадут маслу всю свою душистость, а чеснок слегка подрумянится, достаем их и безжалостно отправляем в ведро с отходами. А их место в ароматном масле занимает мелко порезанная петрушка. Как только она попадает в горячее масло и с удовольствием окунается в него, сковороду можно снимать с огня. Пусть петрушка еще немного придет в себя после страстных излияний масла. И только потом в их компанию попадет паста. Помните, что вы не доварили пасту одну минуту? Именно эту минуту она проживет в объятьях пикантного соуса. А затем срочно раскладывайте ее по тарелкам и посыпайте пармезаном. Приятного аппетита!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Рецепты
Персона
Наталия Ульянкина
Тег
питание
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
А слабо "пасту пиканте" назвать "макаронами пиканте"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рецепты