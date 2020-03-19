Очень простая и очень вкусная паста

Пока мы не можем посещать любимые страны, никто не мешает нам находиться с ними на незримой, но прочной, а главное – вкусной связи. Кулинарной!

Сегодня – очень простое, но вкусное блюдо из Италии.

Паста пикантная

Кроме, собственно, пасты, вам нужно иметь свежую петрушку, два-три зубчика чеснока и крошечный перец чили. Ну и, конечно, оливковое масло.

Этот рецепт нам рассказал итальянец, который лет 10 назад переехал в Украину к своей украинской жене. Они арендовали на Житомирской трассе стекляшку и открыли там итальянское кафе-ресторан. Мы заказали блюдо по рекомендации хозяйки - жены итальянского повара. "Это его фирменный рецепт. Называется паста пиканте", - заинтриговала она. То ли мы были очень голодны, то ли сработал принцип "все гениальное – просто", но паста вызвала у нас восторг. И я взяла рецепт на вооружение.

Он очень простой. И очень вкусный. С тех пор, если нужно что-то очень быстро приготовить, я ставлю на огонь широкую кастрюлю, щедро солю воду, закидываю туда 160 грамм пасты (это на двоих) и варю ровно на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Отцеживаю и выгружаю в соус.

А вот и рецепт соуса. В сковороду наливаем отличное оливковое масло и ставим на огонь. Кладем пару-тройку крупных очищенных и раздавленных рукой зубчиков чеснока и маленький перчик чили. Когда те отдадут маслу всю свою душистость, а чеснок слегка подрумянится, достаем их и безжалостно отправляем в ведро с отходами. А их место в ароматном масле занимает мелко порезанная петрушка. Как только она попадает в горячее масло и с удовольствием окунается в него, сковороду можно снимать с огня. Пусть петрушка еще немного придет в себя после страстных излияний масла. И только потом в их компанию попадет паста. Помните, что вы не доварили пасту одну минуту? Именно эту минуту она проживет в объятьях пикантного соуса. А затем срочно раскладывайте ее по тарелкам и посыпайте пармезаном. Приятного аппетита!

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