Объявлена еще одна причина полюбить оливковое масло

Ежедневное употребление оливкового масла снижает риск сердечного приступа на 20 процентов. Такой вывод сделали ученые Гарвардского университета, исследовав состояние здоровья почти 100000 людей на протяжении 24 лет.

Олеиновая кислота, находящаяся в составе оливкового масла, обладает свойством уменьшать воспаление тканей. Всего лишь половина столовой ложки масла в день снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а возникновение ишемической болезни сердца на 21%, подчеркивает The Daily Mail.

Кроме этого, в оливковом масле содержатся антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост раковой опухоли, защитить от сердечных приступов и инсультов.

Оливковое масло значительно уменьшает вредное воздействие холестерина, предотвращает возникновение высокого артериального давления и возрастных заболеваний, а также улучшает когнитивные функции.

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