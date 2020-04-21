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Объявлена еще одна причина полюбить оливковое масло

2.7т
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Ежедневное употребление оливкового масла снижает риск сердечного приступа на 20 процентов. Такой вывод сделали ученые Гарвардского университета, исследовав состояние здоровья почти 100000 людей на протяжении 24 лет.

Олеиновая кислота, находящаяся в составе оливкового масла, обладает свойством уменьшать воспаление тканей. Всего лишь половина столовой ложки масла в день снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а возникновение ишемической болезни сердца на 21%, подчеркивает The Daily Mail.

Кроме этого, в оливковом масле содержатся антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост раковой опухоли, защитить от сердечных приступов и инсультов.

Оливковое масло значительно уменьшает вредное воздействие холестерина, предотвращает возникновение высокого артериального давления и возрастных заболеваний, а также улучшает когнитивные функции.

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Питание
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рецепт продукты
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