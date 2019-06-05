Нужно попробовать: два странных рецепта салатов, которые обожают в США

В Соединенных Штатах, как известно, своя культура питания. Симпатию ко многим популярным в Америке блюдам разделяют во всем мире, но есть некоторые рецепты, которые в Европе не особо популярны.

В Украине, например, мало кто знает, что такое американский картофельный салат, и зачем употреблять в пищу холодные макароны, смешанные с сырыми овощами и майонезом. Но это вовсе не значит, что эти блюда невкусные. Возможно, попробовав один раз, они станут любимыми в вашей семье.

SmakОБОЗ предлагает своим читателям два рецепта мегапопулярных американских салатов с сайта foodnetwork.

American Macaroni Salad

Американский макаронный салат это очень простое, сытное и вкусное блюдо, для которого нам понадобится:

- 2 чашки сваренных и остывших макарон

- 1 горсть нарезанного кубиками сельдерея

- 1 небольшая красная луковица

- 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки

- 1 нарезанный кубиками помидор

- Полстакана майонеза

- 3/4 чайной ложки сухой горчицы

- Щепотка сахара

- 1 чайная ложка яблочного уксуса

- 3 столовые ложки сметаны

- Щепотка соли

- Свежемолотый черный перец

Американский макаронный салат

В большой миске смешайте макароны, сельдерей, лук, петрушку и помидор. Отдельно смешайте майонез, горчицу, сахар, уксус, сметану и соль. Вылейте заправку на салат и перемешайте.

Classic American Potato Salad

Основой американского картофельного салата, как следует из названия, является картофель. Это блюдо – обязательный атрибут всех семейных праздников в США. Его вариаций существует множество, но классический рецепт является базовым. Для картофельного салата порежьте на кубики:

- 800 грамм вареного картофеля

- 3 больших яйца

- 2 соленых огурца

- 3 стебля сельдерея

- 2 луковицы

Для заправки:

- 2 столовые ложки яблочного уксуса

- 1 стакан майонеза

- 2 столовые ложки желтой горчицы

- Щепотка сахара

- Черный перец и зелень по вкусу

Классический американский картофельный салат

После того, как салат заправлен, его посыпают молотой паприкой и по желанию выкладывают сверху жаренный бекон.

Классический американский картофельный салат с беконом

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