Нужно попробовать: два странных рецепта салатов, которые обожают в США

В Соединенных Штатах, как известно, своя культура питания. Симпатию ко многим популярным в Америке блюдам разделяют во всем мире, но есть некоторые рецепты, которые в Европе не особо популярны.
В Украине, например, мало кто знает, что такое американский картофельный салат, и зачем употреблять в пищу холодные макароны, смешанные с сырыми овощами и майонезом. Но это вовсе не значит, что эти блюда невкусные. Возможно, попробовав один раз, они станут любимыми в вашей семье.
SmakОБОЗ предлагает своим читателям два рецепта мегапопулярных американских салатов с сайта foodnetwork.
American Macaroni Salad
Американский макаронный салат это очень простое, сытное и вкусное блюдо, для которого нам понадобится:
- 2 чашки сваренных и остывших макарон
- 1 горсть нарезанного кубиками сельдерея
- 1 небольшая красная луковица
- 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки
- 1 нарезанный кубиками помидор
- Полстакана майонеза
- 3/4 чайной ложки сухой горчицы
- Щепотка сахара
- 1 чайная ложка яблочного уксуса
- 3 столовые ложки сметаны
- Щепотка соли
- Свежемолотый черный перец
Американский макаронный салат
В большой миске смешайте макароны, сельдерей, лук, петрушку и помидор. Отдельно смешайте майонез, горчицу, сахар, уксус, сметану и соль. Вылейте заправку на салат и перемешайте.
Classic American Potato Salad
Основой американского картофельного салата, как следует из названия, является картофель. Это блюдо – обязательный атрибут всех семейных праздников в США. Его вариаций существует множество, но классический рецепт является базовым. Для картофельного салата порежьте на кубики:
- 800 грамм вареного картофеля
- 3 больших яйца
- 2 соленых огурца
- 3 стебля сельдерея
- 2 луковицы
Для заправки:
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
- 1 стакан майонеза
- 2 столовые ложки желтой горчицы
- Щепотка сахара
- Черный перец и зелень по вкусу
Классический американский картофельный салат
После того, как салат заправлен, его посыпают молотой паприкой и по желанию выкладывают сверху жаренный бекон.
Классический американский картофельный салат с беконом
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