Нутовые тефтели от вегана

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.
НУТОВЫЕ ТЕФТЕЛИ
Ингредиенты
нут - 2-3 стакана,
лук - 1 шт,
специи - по вкусу,
растительное масло - для жарки,
рис - 1 стакан.
Соус:
кокосовое молоко - 1-2 стакана,
вяленые томаты - 10 шт,
томатная паста - 1-2 ст.л,
соль и специи - по вкусу
Приготовление
Замачиваем нут минимум на 6 часов. Перемалываем его с луковицей в мясорубке и добавляем специи. Отвариваем рис до полуготовности и смешиваем с получившимся "фаршем". Далее формируем шарики и обжариваем. ⠀
Теперь приготовим соус. В чашу блендера наливаем кокосовое молоко, добавляем томатную пасту, специи и вяленые томаты. Все перемешиваем до однородного состояния и заливаем этим соусом тефтели. Тушим блюдо 15 минут на медленном огне. ⠀
Врач-диетолог Ольга Набока
Блюдо не подходит для тех, кто худеет, так как содержит большое количество углеводов.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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