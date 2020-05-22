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Нутовые тефтели от вегана

1.4т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

Нутовые тефтели от вегана

НУТОВЫЕ ТЕФТЕЛИ

Ингредиенты

  • нут - 2-3 стакана,

  • лук - 1 шт,

  • специи - по вкусу,

  • растительное масло - для жарки,

  • рис - 1 стакан.

Соус:

  • кокосовое молоко - 1-2 стакана,

  • вяленые томаты - 10 шт,

  • томатная паста - 1-2 ст.л,

  • соль и специи - по вкусу

Приготовление

Замачиваем нут минимум на 6 часов. Перемалываем его с луковицей в мясорубке и добавляем специи. Отвариваем рис до полуготовности и смешиваем с получившимся "фаршем". Далее формируем шарики и обжариваем. ⠀

Теперь приготовим соус. В чашу блендера наливаем кокосовое молоко, добавляем томатную пасту, специи и вяленые томаты. Все перемешиваем до однородного состояния и заливаем этим соусом тефтели. Тушим блюдо 15 минут на медленном огне. ⠀

Врач-диетолог Ольга Набока

Блюдо не подходит для тех, кто худеет, так как содержит большое количество углеводов.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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