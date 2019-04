Нусрет Гёкче: кто он, что значит Salt Bae и какой ресторан открыл

А этого парня вы точно могли видеть в многочисленных мемах и видеороликах в соц. сетях. Благодаря ему весь мир познал технику соления мяса с локтя и начал носить круглые тёмные очки.

Именно за свои трюки с солью он и получил прозвище – "salt bae", которое позже в Instagram стало его хештегом. Многие предполагали, что Salt Bae переводится как – "соленый красавчик", на самом деле BAE – это аббревиатура от слов Before Anyone Else. Полностью переводится как "посоли, прежде чем кто-то другой".

Родом Нусрет из городка Пашалы в провинции Эрзурум на севере Турции. Опыт работы с мясом он получил в достаточно юном возрасте. После 6 класс он подрабатывал в мясной лавке, чтобы помочь своим родителям. Именно там, Гёкче научился так высококлассно обращаться с разделочными ножами и мясом.

Подкрепляя свой талант работая в стейк-хаусе, Нусрет окончательно осознает, что его призвание — это работа с мясными продуктами. Путешествуя по Аргентине, он узнает секреты приготовления вкуснейшего мяса, посещает фермы по выращиванию бычков и наблюдает за процессами разделки туш.

По возвращению в Турцию Нусрет становится городской знаменитостью. Его рецепты и блюда используются местными шеф-поварами, а о его истории пишут статьи известные журналы. Он мечтает поехать в Америку, чтобы развиваться еще больше, но консульство отказывает ему по причине того, что у него нет денег на личном счету. Ему открывают визу на 3 месяца после того, как он приносит подборку журналов и газет с материалами о нем.

В США парню приходится нелегально и бесплатно работать в самых знаменитых ресторанах Нью-Йорка. Но тот опыт, который он получает, а позднее публикация его меню в одной из газет мегаполиса дает ему колоссальный стимул.

Вернувшись обратно в Турцию он вместе со своим другом открывает ресторан в Стамбуле. Называет его в честь самого себя, но с маленькой правкой, он отделяет часть "ет" (что на турецкий переводиться как "мясо"). С этого момента и начинается история создания сети ресторанов "Nusr-Et".

Начиная с одного маленького ресторанчика в Турции Salt Bae, наконец то, добрался и до Штатов. Помимо Дубаи, Абу-Даби и Дохи его бренд появился в Майами и Нью-Йорке. А все это благодаря его видео с разрезанием мяса и вальяжным жестом посыпания соли.

Но даже с самыми успешными случаются конфузы. Не успел Нусрет в декабре 2018 года открыть ресторан в самом сердце американского мегаполиса, как тут же получил массу жалоб. Журналист издания New York Post отметил, что стейк, который он заказал за 130 $ похож на подошву ботинка. Многие американцы стали обращать внимание на способ приготовления мяса голыми руками, да еще и наличие при этом украшений. И хотя в следующий раз он появился в перчатках, рост негатива не прекратился.

Его рестораны любят посещать знаменитости, среди которых известные спортсмены, актеры, музыканты и политические деятели. Многие считают подобные визиты проплаченными, а его огромную популярность результатом деятельности PR-агентства, услуги, которого явно не из дешевых.

О личной жизни мясного бизнесмена известно мало. У него 9 детей и предположительно есть жена, которая всячески поддерживает старания мужа.

Нусрет всегда в отличной форме и держит свой вес под контролем. На его странице в Instagram часто можно увидеть видео занятий в спортзале и его накаченное тело. Он продолжает заниматься бизнесом, планирует и дальше открывать рестораны по всему миру.

