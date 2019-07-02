Новый рецепт вкусной квашеной капусты на зиму

Рецептов заготовки квашеной капусты настолько много, что в них легко потеряться.

Пока не наступил сезон активных заготовок на зиму, можно изучить рецепты и отложить самые интересные.

Квашеная таким способом капуста получается очень хрустящей и годиться для приготовления любых блюд или употребления в пищу в качестве витаминного зимнего салата.

Ингредиенты:

Капуста – 3 кг

Сахар – 150 граммов

Масло подсолнечное – 200 мл

Морковь – 700 граммов

Чеснок – 1-2 головки

Уксус 9% - 1 столовая ложка

Соль (не йодированная) – 2 столовые ложки

Вода – 1,5 литра

Приготовление:

Капусту нашинковать в большую миску, добавить натертую на крупной терке морковь.

Выдавить через давилку чеснок, перемешать, разложить по банкам утрамбовывая не слишком сильно.

Теперь нужно сделать заливку (заправку, рассол). Для этого, в кастрюлю влить воду и закипятить ее, добавить соль, сахар и подсолнечное масло. Помешивая, дождаться повторного закипания рассола и снять его с огня.

Влить уксус, перемешать и залить этой жидкостью капусту в банках.

Закрыть банки полиэтиленовыми крышками и сразу отнести в погреб или подвал (необходимо прохладное место).

Через несколько дней из банок начнет вытекать сок от самой капусты. Он будет тягучим, именно так и нужно.

Через две недели квашеная капуста готова

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