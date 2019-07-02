Новый рецепт вкусной квашеной капусты на зиму

Рецептов заготовки квашеной капусты настолько много, что в них легко потеряться.
Пока не наступил сезон активных заготовок на зиму, можно изучить рецепты и отложить самые интересные.
Квашеная таким способом капуста получается очень хрустящей и годиться для приготовления любых блюд или употребления в пищу в качестве витаминного зимнего салата.
Ингредиенты:
Капуста – 3 кг
Сахар – 150 граммов
Масло подсолнечное – 200 мл
Морковь – 700 граммов
Чеснок – 1-2 головки
Уксус 9% - 1 столовая ложка
Соль (не йодированная) – 2 столовые ложки
Вода – 1,5 литра
Приготовление:
Капусту нашинковать в большую миску, добавить натертую на крупной терке морковь.
Выдавить через давилку чеснок, перемешать, разложить по банкам утрамбовывая не слишком сильно.
Теперь нужно сделать заливку (заправку, рассол). Для этого, в кастрюлю влить воду и закипятить ее, добавить соль, сахар и подсолнечное масло. Помешивая, дождаться повторного закипания рассола и снять его с огня.
Влить уксус, перемешать и залить этой жидкостью капусту в банках.
Закрыть банки полиэтиленовыми крышками и сразу отнести в погреб или подвал (необходимо прохладное место).
Через несколько дней из банок начнет вытекать сок от самой капусты. Он будет тягучим, именно так и нужно.
Через две недели квашеная капуста готова
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