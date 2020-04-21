Новость для любителей соленого: пищевая соль может спасти от рака

Общеизвестен факт о том, что употребление пищевой соли негативно влияет на здоровье, и, в частности, на сердечно-сосудистую систему человека.

Однако в случае рака соленая пища производит удивительный эффект, активируя определенные иммунные клетки, которые блокируют рост опухоли.

Как сообщает xinhuanet.com, китайские ученые провели эксперимент на мышах, во время которого на протяжении 14 дней грызунов с раком кожи (меланомой) и с раком груди кормили две недели пищей с высоким или с низким содержанием соли. В итоге, у мышей, потреблявших много соли размер и вес опухолей двух типов рака были меньше, чем в группе питавшихся несоленой пищей.

Было выяснено, что соленый рацион уменьшал накопление миелоидных супрессорных клеток в крови, селезенке и самой опухоли. Именно эти клетки обладают иммуноподавляющими свойствами. И в процессе эксперимента они преобразились в иммуностимулирующие, а не подавляющие клетки. Результат - восстановление в больном организме иммунной защиты и уменьшение показателей роста опухоли.

По мнению ученых, соль способна усилить эффект иммунотерапии, правда, еще предстоит понять, как повлияет обилие соли на общее состояние здоровья.