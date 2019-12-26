Новогодние салаты на любой вкус – рецепты с фото

Составление новогоднего меню сложная задача – хочется угодить всем.

FoodOboz предлагает вашему вниманию подборку из 5 вкуснейших оригинальных салатов для новогоднего стола.

Подсолнух

Очень красивый и невероятно вкусный нарядный салат с картофельными чипсами. Выглядит он потрясающе, и обязательно понравится всем, кто его попробует. Рецепт такой закуски доступен по ссылке: Салат "Подсолнух".

Салат "Подсолнух"

Греческий салат с курицей

Необычная вариация привычного греческого салата, которая точно удивит. Кроме классических ингредиентов в составе есть куриное мясо и сухарики. Это блюдо готовится без майонеза. Детальный рецепт ищите тут: Греческий салат с курицей.

Греческий салат с курицей

Салат "Сугробы"

Один из самых простых праздничных мясных салатов с большим количеством твердого сыра. Выглядит эффектно и аппетитно – как раз то, что нужно для праздничного стола. Как приготовить салат "Сугробы", читайте по этой ссылке.

Салат "Сугробы"

Оливье с говядиной

Очень вкусный салат "Оливье" без использования колбасы. Отварная говядина придает этому блюду особый утонченный вкус. Рецепт доступен тут: Оливье с говядиной.

Оливье с говядиной

Мимоза с сардиной

Классический вариант "Мимозы" с консервированной сардиной, овощами и сливочным маслом. Очень вкусным такой салат получается, если слои продуктов повторить дважды. Подробный рецепт с видео смотрите по ссылке: Мимоза с сардиной.

Мимоза с сардиной

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