Новогоднее меню 2020: рецепты вкуснейших салатов и мяса

Новогодние праздники – это приятный повод порадовать ваших родных и близких потрясающими блюдами. Наряду с популярнейшим оливье мы предлагаем вам подборку лучших рецептов салатов и мяса.

Оливье с лососем

Оливье для многих является любимым с детства салатом, без него не обходится практически любой праздник, включая Новый год и Рождество.

Советуем вам обратить внимание на рецепт приготовления оливье с лососем. Салат готовится достаточно быстро, нужно лишь заранее сварить овощи и куриные яйца, а вместо традиционного куриного мяса или вареной колбасы следует использовать слабосоленый лосось.

Подобное сочетание ингредиентов придаст блюду по-настоящему изысканный и экзотический вкус.

Подробный пошаговый рецепт и полный список ингредиентов для приготовления вкуснейшего оливье с лососем вы можете прочитать по следующей ссылке.

Мимоза с плавленым сыром

Мимоза – популярный во многих семьях новогодний салат. Традиционно для его приготовления используют такие ингредиенты, как картофель, яйца, лук, морковь и рыбная консерва.

Для того чтобы сделать блюдо более оригинальным, советуем добавить в него плавленный сыр, после чего ваш салат обретет нежный сливочно-воздушный вкус.

Пошаговый рецепт приготовления мимозы с плавленым сыром доступен по этой ссылке.

Жареное мясо с травами

Безусловно, ни один новогодний праздник не обходится без традиционных мясных блюд, среди которых – жареное мясо. Особенно вкусным получится приготовление свиного карбонада с травами и луково-винным соусом, благодаря которым блюдо станет по-настоящему изысканным и ароматным.

Подробную информацию о том, как приготовить бесподобное жареное мясо с травами вы можете узнать по следующей ссылке.

Картошка запеченная с салом

Не секрет, что запеченная с салом картошка – это одно из самых известных блюд украинской кухни. Что интересно, приготовить картошку по данному рецепту совершенно не сложно, достаточно лишь заранее подготовить все ингредиенты и четко следовать рецепту.

Подробный пошаговый рецепт приготовления очень вкусной и сытной картошки с салом вы узнаете по этой ссылке.

Красная рыба в сливочном соусе

Настоящим деликатесом и украшением вашего праздничного стола станет нежная и сочная семга, запеченная в духовке. Рыбу следует заправить сливочных соусом, который придаст лососю невероятный изысканный вкус.

Всего за 20 минут вам удастся приготовить изысканное блюдо, которое по-настоящему удивит вашу семью и гостей.

Пошаговый рецепт приготовления красной рыбы в сливочном соусе вы узнаете по следующей ссылке.

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