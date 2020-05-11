Ночные перекусы: четыре диетолога рассказали, чем это опасно

Ночные перекусы – это сигнал, говорящий о том, что у человека серьезные проблемы со здоровьем, о которых он может даже не догадываться.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали диетологи, к которым мы обратились с просьбой объяснить, действительно ли ночные перекусы – это плохо и почему.

Итак, эксклюзивные ответы диетологов на вопрос о вреде ночных перекусов.

Врач-диетолог Ольга Набока: При сильном голоде ночью пьем горячую воду

"Ночные перекусы допустимы только в том случае, когда человек работает в ночную смену и ночью не спит, а бодрствует. В этом случае ночной перекус допустим, но он должен быть правильным. В этом случае должно быть исключено мясо, простые углеводы, в том числе каши. Также из ночного рациона исключаются жирные сорта рыбы. Можно съесть яйцо и некрахмалистые овощи, желательно тушеные. Но объемы таких перекусов должны быть маленькими.

Для тех, кто не работает ночью, в это время все же лучше спать, а не есть. Если ночью спать не удается и подход к холодильнику неизбежен, нужно понять, что это происходит по одной причине: в течение дня человек получил мало питательных элементов. Второй причиной для ночного голода может быть плохое состояние кишечника. Если сбалансировать питание и акцентировать внимание на правильном ужине, ночные перекусы сойдут на нет.

Кефир ночью пить я не рекомендую, особенно женщинам после сорока лет, так как он может провоцировать отеки. Можно выпить немного воды, но, если у вас проблемы с почками, утром будут отеки. При сильном голоде ночью пьем горячую воду и не чашками, а глотками. Это поможет уйти ночью от холодильника".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Лучше выпить немного воды, а не съесть яблоко

"Ночные перекусы - это очень плохо. Кушать нужно вечером, но после 20:00 высокоуглеводную пищу с высоким гликемическим индексом есть не стоит. Такая пища приводит к большому выбросу инсулина, он блокирует соматотропный гормон, соответственно ночью будет набор веса. В этом случае соматотропный гормон не сможет выполнять свою основную функцию и у человека будут очень плохо заживать любые травмы, порезы, царапины и т.д. После 20:00 допускаются овощи и белковая пища, углеводная пища не допускается. Но лучше ночью спать, а не кушать. Если ночью все-таки не спится, лучше выпить немного воды, а не взять яблоко".

Врач-диетолог Алена Юдина: Ночной голод - это сигнал для обращения к врачу

"Ночные перекусы - это действительно вредно. Если человек работает в ночную смену, ему нужно иначе строить свой график, во всех остальных случаях, ночные перекусы - это вредно. Если человек ест ночью, это говорит о том, что или он не наедается в течение дня, либо у него расстройство пищевого поведения. Ночной голод - это сигнал для обращения к врачу. Если ночью совсем не спится и хочется прогуляться к холодильнику, можно выпить немного воды".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: На ночь есть можно, но ночью - нельзя

"Ночью человек должен спать, а не есть. Если человек просыпается ночью - это признак заболевания. В зависимости от того, в какое время человек просыпается и что он ест, можно сказать, какие у него проблемы со здоровьем. Если человек просыпается по ночам, чтобы поесть, это уже само по себе говорит о сильном воспалительном процессе в организме. На ночь есть можно, но ночью - нельзя. На ночь можно съесть 100 грамм куриного мяса, креветки, рыбу с зеленью, листовой салат со свежими огурцами".

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