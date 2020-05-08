Никакого мяса и майонеза: необычный рецепт паштета от диетолога

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом на странице в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.

РЫБНЫЙ ПАШТЕТ С ОЛИВКАМИ

Ингредиенты

рыба отварная - 200 г,

масло сливочное - по вкусу,

оливки без косточек - 100 г,

яйцо - 2 шт,

базилик - 10 г,

лимон - 1 шт,

перец черный - по вкусу.

Приготовление

Отваренные яйца, оливки и листья базилика очень мелко нарежьте. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Филе рыбы разомните вилкой вместе со сливочным маслом, добавьте оливки, яйцо, базилик и лимонную цедру по вкусу. Приправьте лимонным соком и чёрным перцем по вкусу.

Оливки можно заменить каперсами или соленым огурцом. Вместо базилика в этом случае возьмите петрушку или укроп.

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