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Никакого мяса и майонеза: необычный рецепт паштета от диетолога

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом на странице в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.

РЫБНЫЙ ПАШТЕТ С ОЛИВКАМИ

Ингредиенты

  • рыба отварная - 200 г,

  • масло сливочное - по вкусу,

  • оливки без косточек - 100 г,

  • яйцо - 2 шт,

  • базилик - 10 г,

  • лимон - 1 шт,

  • перец черный - по вкусу.

Приготовление

Отваренные яйца, оливки и листья базилика очень мелко нарежьте. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Филе рыбы разомните вилкой вместе со сливочным маслом, добавьте оливки, яйцо, базилик и лимонную цедру по вкусу. Приправьте лимонным соком и чёрным перцем по вкусу.

Оливки можно заменить каперсами или соленым огурцом. Вместо базилика в этом случае возьмите петрушку или укроп.

Никакого мяса и майонеза: необычный рецепт паштета от диетолога

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание рыба диетолог
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