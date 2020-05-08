Никакого мяса и майонеза: необычный рецепт паштета от диетолога

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом на странице в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.
РЫБНЫЙ ПАШТЕТ С ОЛИВКАМИ
Ингредиенты
рыба отварная - 200 г,
масло сливочное - по вкусу,
оливки без косточек - 100 г,
яйцо - 2 шт,
базилик - 10 г,
лимон - 1 шт,
перец черный - по вкусу.
Приготовление
Отваренные яйца, оливки и листья базилика очень мелко нарежьте. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Филе рыбы разомните вилкой вместе со сливочным маслом, добавьте оливки, яйцо, базилик и лимонную цедру по вкусу. Приправьте лимонным соком и чёрным перцем по вкусу.
Оливки можно заменить каперсами или соленым огурцом. Вместо базилика в этом случае возьмите петрушку или укроп.
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