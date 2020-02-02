Нежная картофельная запеканка в мультиварке: простой рецепт

Очень вкусная и сытная запеканка из картофеля получается в мультиварке.
При минимуме ингредиентов это блюдо выходит очень вкусным. Кроме того, на его приготовление нужно совсем немного времени.
Такую запеканку можно подавать в качестве закуски, гарнира к мясу и рыбе, или как полноценное самостоятельное блюдо.
Особый сливочный вкус картофельной запеканке придает тертый сыр.
Как приготовить это блюдо в мультиварке, читайте по ссылке: Картофельная запеканка.
Картофельная запеканка
Ранее FoodOboz публиковал простой рецепт восхитительной запеканки с фаршем.
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