Нежная картофельная запеканка в мультиварке: простой рецепт

Очень вкусная и сытная запеканка из картофеля получается в мультиварке.

При минимуме ингредиентов это блюдо выходит очень вкусным. Кроме того, на его приготовление нужно совсем немного времени.

Такую запеканку можно подавать в качестве закуски, гарнира к мясу и рыбе, или как полноценное самостоятельное блюдо.

Особый сливочный вкус картофельной запеканке придает тертый сыр.

Как приготовить это блюдо в мультиварке, читайте по ссылке: Картофельная запеканка.

Картофельная запеканка

Ранее FoodOboz публиковал простой рецепт восхитительной запеканки с фаршем.

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