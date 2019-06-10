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Невесту привела в ярость кража ее еды на свадьбе

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Невеста рассказала, как сестра ее мужа на свадьбе съела ее еду, пока она была в туалете (подобных инцидентов не избежать и в случае приготовления творожной запеканки по нашему рецепту).

Происшествие привело женщину в ярость, в связи с чем она поделилась эмоциями о нем в соцсетях, сообщает Mirror.

Невесту привела в ярость кража ее еды на свадьбе

Отмечается, что свадьба была тщательно и задолго спланирована, невеста была на нервах и пошла с подружками невесты в туалет, чтобы проверить, все ли в порядке.

Через восемь минут она вернулась и обнаружила, что на ее месте рядом с женихом сидит ее золовка, доевшая еду на тарелке.

В ответ на возмущение и негатив та пояснила, что думала, что невеста должна быть на диете и уже закончила есть. Узнав, что это не так и женщина голодна, та сказала: "Ну, должен быть еще и десерт", и ушла.

Жених же тоже думал, что его избранница уже доела, потому не стал препятствовать.

"Не хотела начинать в день моей свадьбы сцену, поэтому села обратно перед моей пустой тарелкой, с тоской оглядывая комнату, на людей, которые едят медленно и которые еще не поели, и притворялась, что все в порядке", - поделилась чувствами невеста.

Невесту привела в ярость кража ее еды на свадьбе

Стоит заметить, что ситуация вызвала активное негодование сети.

"Кто, черт возьми, ест чужую еду, даже если им не сказали, что она может ее доесть?", "Кто, черт возьми, так делает на свадьбе? Это не доесть чипсы в кафе!", "Кто, черт возьми, так поступает с невестой?!", - написали в комментариях.

Напомним, ранее женщина вышла замуж за призрак пирата, и этот союз тоже начался с неладной ноты.

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