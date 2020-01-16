Невероятно вкусный салат с вареной свеклой

В зимний период организм нуждается в витаминной и полезной для здоровья еде, и салат из свеклы является прекрасным вариантом.

FoodOboz предлагает приготовить прекрасную закуску из вареной свеклы с черносливом.

Нам понадобится свекла - 5 штук среднего размера, немного чернослива, ложка майонеза и несколько других важных ингредиентов.

Детальный рецепт читайте по ссылке: Салат с черносливом и свеклой.

Салат с черносливом и свеклой

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