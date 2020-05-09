Неожиданно: одну из самых модных диет придумали для спасения эпилептиков

Одна из самых модных диет современности разрабатывалась исключительно для узкого круга людей с очень серьезным диагнозом.

Об этом на своей странице в Facebook написала врач-диетолог Светлана Скосарь.

По словам диетолога, кетогенная диета — это вид низкоуглеводных систем питания, для которых характерно преимущественное получение энергии из кетоновых тел. Кето диета предполагает потребление низкоуглеводной пищи с высоким содержанием жиров и средним уровнем белков. При этой диете из рациона полностью исключаются рис, паста, хлеб, картофель, сахар и т.д. В рационе могут присутствовать рыба, мясо, сыры, яйца, овощи, масло и т.д.

"Изначально, эта система питания была разработана для людей с эпилепсией. В первую очередь, для детей с резистентностью (не чувствительностью) к противоэпилептическим препаратам. Исследования показали, что частота приступов на такой диете становится меньше", - отметила врач.

По словам диетолога, это связано со способностью кетоновых тел угнетать очаги возбуждения в головном мозге.

Также, по словам врача, исследования проводились и в группах лиц с такими заболеваниями как болезнь Паркинсона, онкология, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, боковой амиотрофический склероз.

"А уже дальше, переходящее знамя было подхвачено борцами с повышенной массой тела. Но стоило ли? Нельзя не отметить, что такое питание увеличивает риски развития гиповолемии (обезвоживание), гипокалиемии (мало калия), дефицита нутриентов, мочекаменной болезни (образование камней) и подагры (отложение солей в суставах), может привести к нарушениям внимания и памяти. Если организм выходит на стадию кетоза и начинает использовать жиры для своих энергетических потребностей, углеводы всё равно нужны, чтобы расщеплять кетоны. И при ограниченном поступлении углеводов нерасщепленные кетоны могут накапливаться в опасных количествах. Возникает метаболический ацидоз, который вызывает упадок сил, снижение уровня сознания и головные боли", - заявила диетолог.

По словам Скосарь диета может быть эффективна в отношении снижения массы тела в краткосрочном периоде ~ 2-4 недели, так как любые ограничения в питании и диеты приводят к снижению веса. В долгосрочной перспективе её эффект не доказан. Самое длительное исследование продолжалось лишь 24 недели и велось на маленькой выборке в 66 человек.

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