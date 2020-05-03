Необычный шоколад бьет рекорды популярности в мире

FoodOboz 10:30, 3.05.2020 Обновлено: 11:05, 3.05.2020

Меньше жиров и больше витаминов – вот один из главных факторов роста популярности в мире верблюжьего молока.

Кроме того, оно легко усваивается, так как его состав наиболее близок человеческому грудному молоку и даже помогает снизить уровень сахара в крови, пишет uaeinside.com

Поэтому совершенно естественно, что оно стало одним из компонентов производства шоколада и важным ингредиентом для десертов.

uaeinside.com

В 2008 году бизнесмен Мартин Ван Алмсик открыл в Дубае первую в мире фабрику по производству шоколада из верблюжьего молока под названием Al Nassma.

В процессе производства шоколада верблюжье молоко добавляется в виде сухого порошка, так как оно на 90% состоит из воды, а вода плохо соединяется с маслом из какао-бобов. Ингредиентами шоколада также являются акациевый мед и бурбонская ваниль. На фабрике Al Nassma производится, в среднем, 300 кг шоколада в день, который экспортируется в несколько стран мира – от Сан-Диего до Сиднея. Сегодня шоколад из верблюжьего молока можно найти даже в знаменитых лондонских универмагах Harrods и Selfridges.

Как сообщал OBOZREVATEL, переход на темный шоколад, не поможет в похудении, поскольку он мало чем отличается от молочного.

Отмечается, что черный шоколад не совсем справедливо считается здоровой альтернативой.

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