Необычный рецепт румяной фруктовой шарлотки

Рецептов шарлотки великое множество, каждая хозяйка готовит ее на свой манер.
Но особенно вкусным этот фруктовый кекс получается с персиковой начинкой.
Персики могут быть как спелые (в сезон) так и консервированные.
При приготовлении есть важный момент – яйца нужно тщательно взбить с сахаром в пышную крутую пену, тогда тесто лучше поднимется.
Печется такой кекс около 40 минут.
Его рецепт вы найдете по ссылке: Шарлотка с персиками.
Шарлотка с персиками
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