Необычный рецепт румяной фруктовой шарлотки

Рецептов шарлотки великое множество, каждая хозяйка готовит ее на свой манер.

Но особенно вкусным этот фруктовый кекс получается с персиковой начинкой.

Персики могут быть как спелые (в сезон) так и консервированные.

При приготовлении есть важный момент – яйца нужно тщательно взбить с сахаром в пышную крутую пену, тогда тесто лучше поднимется.

Печется такой кекс около 40 минут.

Его рецепт вы найдете по ссылке: Шарлотка с персиками.

Шарлотка с персиками

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