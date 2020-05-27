Немцы опровергли миф о вреде сала

Специалисты из немецкого Института здоровья в Дрездене утверждают, что сало чрезвычайно полезный продукт, и его можно употреблять даже во время диеты.

Ученые опровергли ряд мифов о вреде этого продукта. Несмотря на то, что сало - это чистый жир, тем не менее это не вредит организму, поскольку этот жир натуральный. Он содержит много полезных веществ и легко усваивается организмом, пишет издание minsknews.by

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На утверждение о том, что сало - это 100-процентный холестерин, закупоривающий сосуды и приводящий ко многим заболеваниям, эксперты выяснили, что холестерина в сале, к примеру, в четыре раза меньше, чем в говяжьей печени. Кроме того, установлено, что в малых количествах холестерин необходим человеку, поскольку он участвует в образовании клеток крови.

Ошибочным является и утверждение, что употребление сала приводит к ожирению. Немецкие ученые напомнили, что съесть слишком много сала очень сложно, а есть его по чуть-чуть очень полезно. Этот продукт быстро утоляет голод, но при этом не откладывается в качестве лишнего жира.

Как сообщал OBOZREVATEL, кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.