Любопытные свойства пищевых дрожжей и их преимущества

Пищевые дрожжи – это дрожжи, которые находятся в неактивном состоянии. Поэтому их не используют для приготовления хлеба, чайного гриба или пива.

По своей текстуре они напоминают мелкие хлопья, аромат и вкус которых очень похож на сыр пармезан. Чаще всего пищевые дрожжи преобладают в веганских рецептах. Они стали модными благодаря своим питательным свойствам, сообщает OBOZREVATEL при содействии lacocinasana.com.

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Пищевые дрожжи, также известные как нуч (Nooch), являются значительным источником белка. Помимо незаменимых аминокислот, витаминов, минералов, иногда их обогащают витаминами группы В, в том числе В12. Следовательно, вегетарианцы часто используют их в своих блюдах. Однако этого вклада недостаточно для достижения рекомендуемой суточной дозы.

Также следует заметить, что пищевые дрожжи – это не пивные дрожжи, у них иной процесс изготовления. Первые сделаны так, что их можно употреблять в качестве пищевого продукта, а вторые – это остатки пивоварения.

Преимущества

Пищевые дрожжи содержат множество незаменимых аминокислот, что свидетельствует о высокой биологической ценности. Они содержат 14 минералов и 17 витаминов, среди которых выделяются фосфор, магний и хром, а также бета-глюкан 1,3, трегалоза, глутатион и маннан. С другой стороны, большинство производителей обогащают их витамином B12.

Также они богаты клетчаткой, что делает их источником питательных веществ. Это еще одно преимущество перед сыром пармезан, вкус которого они так напоминают.

Также пищевые дрожжи являются очень полезным ингредиентом для лечения патологий и достижения оптимального состояния здоровья:

Антибактериальные и противофунгальные свойства

Их употребление рекомендуется при мочевых и вагинальных инфекциях, акне, диарее, расстройствах питания, стимуляции иммунной системы, слабости организма, анорексии, булимии и т. д.

Улучшение спортивных показателей

Исследование, проведенное британским журналом Nutrition, показало, что пищевые дрожжи служат энергетической пищей, помогают улучшить спортивные результаты и повышают иммунитет.

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Богатство белка

Для поддержания жизни дрожжам нужны те же вещества, что и людям, однако питаются они почти исключительно сахаром. Это заставляет их вырабатывать белок и аминокислоты посредством химических реакций. Поэтому пищевые дрожжи на 71% состоят из высококачественного белка. Это очень полезно для спортсменов или людей, которым нужна низкокалорийная диета, поскольку они содержат низкие количество жиров и углеводов.

Рецепт ферментированного веганского сыра

Замочите 100 грамм орехов макадамии с молочнокислой закваской для домашнего йогурта как минимум на 8 часов. На следующий день с помощью кухонного комбайна измельчите орехи с 3 большими столовыми ложками пищевых дрожжей, приправами и солью по вкусу. Затем переложите на хлопчатобумажную ткань над ситечком и дайте стечь жидкости, пока не получится компактная масса, похожая на сыр. Наслаждайтесь!

Как использовать пищевые дрожжи в рецептах

Пищевые дрожжи в отличие от пивных, не имеют горького вкуса. На самом деле они очень аппетитны. Описание вкуса варьируется в зависимости от блюда, к которому они были добавлены, но большинство согласны с тем, что они имеет сходство с сыром, орехами или мясом.

Представьте себе, что вы можете использовать пищевые дрожжи так же, как сыр пармезан. Их можно добавлять в соусы, супы, ризотто, салаты, овощи или крупы. Это идеальная приправа для любого кулинарного рецепта.

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление пищевой соли негативно влияет на здоровье, и, в частности, на сердечно-сосудистую систему человека.

Однако в случае рака соленая пища производит удивительный эффект, активируя определенные иммунные клетки, которые блокируют рост опухоли.

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