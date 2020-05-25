Не верьте рекламе: диетологи рассказали, как определить хорошего специалиста

При выборе диетолога нужно обратить внимание не на рекламу, а на на количество последователей специалиста, на отзывы клиентов и на то, как долго пациенты удерживают свой новый вес.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали профильные врачи.

Итак, как выбрать себе диетолога?

Врач-диетолог Сергей Антонюк: диетологов много, а вот хороших врачей мало

"Нужно искать специалиста с медицинским образованием, а не просто диетолога. Диетологов много, а вот хороших врачей мало. Это должен быть именно врач. Если у человека серьезная проблема с весом, значит у него серьезная проблема со здоровьем.

Второй важный момент - рекомендации. Я бы советовал все же прислушаться к рекомендациям знакомых или родных, которые уже обращались к диетологам. Также же не лишним будет проштудировать Интернет и прочесть отзывы о специалисте, в которому вы хотите обратиться. Может быть, диетолог сам прошел через борьбу с лишним весом и вас вдохновит его личный пример. Главное - нужно идти к тому врачу, который вызывает у вас доверие. Если вы чувствуете, что вы верите врачу - это ваш диетолог".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: это должен быть человек с системным пониманием того, как работает организм

"Нужно смотреть на специализацию доктора. Врач должен быть заточен на результат, а не на процесс. Диетолог должен подходить к лечению системно, понимая, что организм - это система. Нельзя лечить кишечник, не обращая внимание на сердце, почки и печень. Нужно учитывать все. Это должен быть человек с системным пониманием того, как работает организм.

Чтобы не ошибиться при выборе врача, я бы посоветовала получить минимальную базу знаний в сфере диетологии. Нужно начать интересоваться диетологией, можно записаться на курсы, которые проводят диетологи. Это даст базовые знания и поможет понять принцип работы диетолога и, соответственно, облегчит выбор, когда вы будете решать в какому специалисту обратиться".

Врач-диетолог Ольга Набока: нужно внимательно изучить историю клиентов врача и обратить внимание на то, как долго люди удерживают вес

"Я не советовала бы излишне доверять рекламе. Реклама - это хорошо, но это не гарантия качества. Хорошая дорогая реклама - это показатель качественной работы маркетолога и серьезного финансирования рекламной компании. Однако, ни то, ни другое не даст вам гарантии, того, что вы похудеете и сможете удержать вес, если обратитесь именно в эту клинику. Я рекомендую обращать внимание на результаты специалистов.

Диетолог должен иметь стаж работы, медицинское образование, свой сайт, чтобы можно было ознакомиться с его методикой и отзывами его клиентов.

Обратите внимание на дату создания сайта и внимательно изучите результаты клиентов. Очень важно, сколько у врача последователей и сколько лет его клиенты удерживают вес. Похудеть - это самое простое, гораздо сложнее удержать результат и при этом сохранить здоровье. Поэтому нужно внимательно изучить историю клиентов врача и обратить внимание на то, как долго люди удерживают вес. Только после этого можно принимать решение о выборе врача".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.