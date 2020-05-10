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Не только вкусно: назван самый полезный сорт шоколада

2.1т
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Сегодня научно установлено, какой вид шоколада является наиболее полезным для нашего организма.

Об этом в соцсети Facebook написала врач-диетолог Наталья Мальцева.

Не только вкусно: назван самый полезный сорт шоколада

"Сегодня видов и сортов этой сладости известно множество, но, безусловно, самым полезным является горький шоколад. "Горьким" он называется из-за большого содержания какао – не менее 72 %, а ещё лучше 82%", - сказала врач.

Польза горького шоколада

"Первое, что можно почувствовать, когда вы съедаете дольку-другую, – улучшение настроения", - отметила диетолог, подчеркнув, что высокое содержание какао-бобов способствует выработке серотонина, который и вызывает прилив счастья.

Флавоноиды в составе горького шоколада предотвращают появление преждевременных морщинок, а также снижают вероятность возникновения рака кожи. Помимо того, они уменьшают вред от негативного воздействия ультрафиолетового излучения, а полифенолы улучшают кровообращение и снижают тромбообразование.

Диетолог также отметила, что у любителей этого сорта шоколада врачи отмечают низкие риски возникновения сахарного диабета.

Не только вкусно: назван самый полезный сорт шоколада

Теобромин, который входит в состав горького шоколада, держит в тонусе сердечную мышцу, тогда как натуральные антиоксиданты укрепляют иммунитет.

В отличие от других видов шоколада, горький имеет невысокий гликемический индекс, и его употребление положительным образом сказывается на функционировании поджелудочной железы.

Не менее важное полезное свойство этого вкусного продукта – уменьшение болевых ощущений у женщин во время критических дней.

Диетолог также отметила, что в случае переедания шоколад может спровоцировать появление серьезных проблем со здоровьем.

"Помимо пользы у любого продукта имеются противопоказания. Вред в случае с горьким шоколадом (как и с другими сортами) возникает при условии избыточного потребления. Чтобы не нанести вред здоровью, нужно съедать не более 20- 25 г от плитки. Обычно это 2-3 кусочка. Хотя мы привыкли съедать сразу весь шоколад. В случае с молочными сортами это и немудрено – они просто тают во рту, и сразу хочется взять еще кусочек. Притом вред для зубов они наносят немалый. Избыточное употребление шоколада наносит сильный вред здоровью, и это не только сахарный диабет и лишний вес. Помните об этом", - сказала диетолог.

Не только вкусно: назван самый полезный сорт шоколада

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные советы Кулинарные новости Кулинарные статьи Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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