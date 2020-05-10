Не только сахар: диетологи рассказали, чем опасны лимонады

Присутствие в рационе питания магазинного или домашнего лимонада может стать причиной развития серьезных заболеваний.

Об этом в эксклюзивных комментариях OBOZREVATEL рассказали диетологи, которых мы попросили разъяснить, действительно ли лимонад так вреден, как об этом говорят.

Врач-диетолог Ольга Набока: Употребление домашнего лимонада с лимоном - это очень хорошо

"Лимонады бывают разные. Напитки, которые мы готовим дома путем добавления лимонного сока в воду, очень полезны. Лимон полезен для нашего организма, особенно при ангинах. Он обладает ощелачивающим действием, что очень хорошо. При любых заболеваниях есть патогенная флора, то есть активно размножаются бактерии. Поэтому, если речь идет об употреблении домашнего лимонада с лимоном - это очень хорошо. Не все цитрусовые обладают таким свойством, а только лимон. Что касается магазинных лимонадов, то там есть только сахар и газ. Ничего полезного в таком лимонаде нет".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Если в лимонаде есть сахар - это вредный напиток

"Если в лимонаде есть сахар - это однозначно вредный напиток, а в современных лимонадах, как правило, сахара очень много".

Врач-диетолог Алена Юдина: В лимонадах есть искусственный подсластитель, который порой гораздо вреднее сахара

"Абсолютно все лимонады без исключения - это вредно. В лимонадах есть искусственный подсластитель, который порой гораздо вреднее сахара. Если говорить о домашнем лимонаде, то туда в любом случае будет добавляться подсластитель в виде сахара, и это будет вредно. Если для приготовления лимонада используется вода из источника, лимон, апельсин и немного меда, то такой лимонад допускается. Однако, не чаще, чем один раз в день. Если лимонад содержит сахар - это однозначно вредно".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: Лимонады - это однозначно вредные напитки

"Лимонады - это однозначно вредные напитки. Не важно, речь идет о магазинном напитке или о сделанном дома. Лимонад - это сахар, в нем нет ничего полезного, никаких витаминов. Проблема в том, что во фруктах содержатся водорастворимые витамины. Как только вы сварите фрукты, вы термически расщепите эти витамины. Ничего полезного не останется. Еще один важный момент: сахар поступает в кровь, обволакивает эритроцит, и тот не проводит кислород в органы и ткани. Если клетка не потребляет кислород, она быстрее стареет".

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