Не только лишний вес: как стресс из-за карантина отразится на нашем здоровье

После окончания карантина многие столкнутся с серьезной проблемой, которая будет гораздо серьезнее, чем несколько лишних килограмм, набранных за время вынужденной изоляции.

Речь идет о нехватке витаминов в организме, которая не всегда имеет внешние проявления и возникает на фоне стрессовой ситуации

Об этом в своем блоге в соцсети Facebook написала врач-диетолог Вера Паламарь.

Витамины - это элементы, помогающие поддерживать работоспособность нашего тела. Употреблять витамины в небольших количествах необходимо для поддержания здоровья, красоты, молодости и хорошего самочувствия. Эти соединения участвуют в различных биохимических и физиологических процессах. ⠀

По словам диетолога, бактерии, растения и грибы способны вырабатывать витамины самостоятельно. Человеческий организм этого делать не может. Поэтому людям необходимо получать витамины из других источников. ⠀

"Наш организм может долгое время “не показывать”, что ему чего-то не хватает. Заболевания, связанные с недостачей витаминов, часто протекают скрытно. В результате недополучения организмом витаминов может может развиться авитаминоз", - подчеркнула диетолог. ⠀

Авитаминоз могут вызвать:

грипп, ОРЗ, ангина и прочие схожие зимние заболевания,

изнурительный рабочий режим, малое количество отдыха и стресс,

недополучение витаминов из фруктов и овощей, которые долго хранятся или перевозятся,

увеличение внутренней потребности организма в витаминах, связанное с перестройкой всей биологической системы человека

По словам диетолога, организм приспосабливается к дефициту, если недополучает витамины. Привыкание организма к этой нехватке может быть крайне опасным. Если случилось привыкание, то в будущем даже при достаточном количестве витаминов в рационе питания организм начинает полагаться на свою "память". И все равно может ограничивать их усвоение. Тогда в летний и осенний период восполнения запасов витаминов не происходит. ⠀

OBOZREVATEL также писал о том, какие продукты помогут избежать весеннего авитаминоза. Об этом можно прочесть здесь.

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