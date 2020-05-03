Не только худоба: раскрыта правда о модных типах питания

Веганство и сыроедение - это типы питания, которые в последнее время становятся все более популярны, в связи с чем необходимо четко понимать кому такой тип питания противопоказан.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила врач-диетолог Вера Паламарь.

Веганство - тип питания при котором из рациона полностью исключены продукты животного происхождения, а в питании присутствует только растительная пища. Рацион вегана состоит из зерновых культур, фруктов и овощей, бобовых , ягод, семян, миндаля, орехов.

Сыроедение — это следующая ступень веганства, образ питания, набирающий популярность во всём мире. Это тип питания, при котором полностью исключается употребление какой бы то ни было пищи, подвергшейся температурной обработке (варке, жарке, запеканию, приготовлению на пару и тому подобное).

Основным аргументом в пользу сыроедения, является стремление сохранить пищевую ценность потребляемых продуктов. Хотя тут сразу надо отметить , что в некоторых продуктах при умеренной термической обработке, значительно увеличивается усвояемость полезных веществ (например каротина из моркови, лейкопинов из томатов и т.д.)

Насколько безопасны и полезны данные системы питания? Это самый важный вопрос, который должен задать себе каждый желающий кардинально изменить свой образ питания.

Отвечая на данный вопрос, хочу акцентировать внимание на таких основных аспектах данного рациона:

1. Достаточно тяжело получить из растительных продуктов все аминокислоты, которые необходимы для строительства полноценного белка, котрый необходим для роста, развития и функционирования организма человека.

2. Недостаток витамина В12 и железа, может приводить к анемиям, нарушениям работы мозга , снижению прочности костной ткани.

Веганский тип питания у беременных и кормящих женщин, без приема витамина В12 в виде добавки , приводит к тяжелым последствиям в развитии ребенка. Хочу обратить внимание на то, что в растительной пище витамин В12 не присутствует.

3. Недостаток витамина Д, кальция, фосфора, магния приводит к развитию остеопороза и разрушению зубов.

Так же витамин Д является предшественником гормонов, принимает активное участие в иммунитете. Так как витамин Д отсутствует в растительных продуктах, то у веганов и сыроедов часто наблюдается дефицит этого витамина.

4. При веганстве, а особенно сыроедении часто могут возникать заболевания и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Это обострения гастрита и язвы, колиты, обильное газообразование и метеоризм.

5. Также часто, особенно у маленьких детей может отмечаться потеря веса из-за дефицита калорий в рационе питания. А значит, общая слабость, быстрая утомляемость, болезненная худоба и нередко приводящая к орторексии или анорексии.

Учитывая все вышеперечисленные аспекты, я настоятельно не рекомендую такие системы питания для детей, беременных и кормящих женщин, людям, которые имеют заболевания или функциональные нарушение системы пищеварения, заболевания крови и опорно-двигательной системы.

Если же Вы все таки решили поменять свою систему питания и стать веганом или сыроедом , то необходимо пройти полноценное обследование организма. И только при отсутствии заболеваний и функциональных нарушений, под наблюдением грамотного специалиста разработать план полноценного питания, в который обязательно будут входить дополнительные пищевые добавки, которые не возможно получить с пищей при таком питании.

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