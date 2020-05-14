Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Витамин С – водорастворимый витамин, который содержится во многих продуктах питания, особенно в овощах и фруктах. Этот мощный антиоксидант положительно влияет на кожу и иммунную систему.

Однако организм человека не способен вырабатывать его самостоятельно, поэтому нуждается в регулярном потреблении вместе с едой.

"Витамин С является одним из самых важных питательных веществ для общего здоровья", – говорит диетолог Лиз Вейнанди из Векснерского медицинского центра при Университете штата Огайо (США).

Среди преимуществ витамина С следует отметить снижение уровня вредных свободных радикалов, что делает его важным средством для профилактики заболеваний, сообщает womenshealthmag.com.

Фактически, он может играть жизненно важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже в улучшении качества жизни людей, больных раком, говорится в исследовании, проведенном Национальным институтом здоровья (США).

Еще один интересный факт о витамине С: он помогает максимально усваивать железо из растительной пищи и предотвращает анемию. Учитывая это, старайтесь сочетать его с такими продуктами, как чечевица, шпинат или тофу.

Рекомендованная суточная норма для мужчин 90 мг, а для женщин 75 мг. К счастью, получить суточную дозу витамина С довольно легко, зная продукты с его высоким содержанием.

Личи

Тропический аромат этих маленьких фруктов – достаточное основание для того, чтобы добавить их в свой рацион. Кроме того, в них содержится витамин С (136 мг на 1 чашку).

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста обладает сверхвысоким содержанием витамина С (75 миллиграммов на порцию) и может помочь укрепить здоровье мозга. Готовьте ее в духовке или измельчите в салат для удивительного хруста.

Черная смородина

Если вы любите освежающий острый вкус ежевики, замените ее на черную смородину, которая в количестве 203 мг на порцию содержит почти в семь раз больше витамина С.

Манго

Хорошо, что некоторые из самых сладких фруктов не только напоминают о любимом пляжном отдыхе, но и оказываются очень питательными. Например, одно манго содержит 75 мг витамина С.

Зеленый перец

Если вам не нравится сладкий вкус красного перца, его зеленый аналог – еще один способ повысить иммунитет: 120 мг витамина С на порцию.

Цветная капуста

Одна маленькая головка цветной капусты содержит целых 128 мг витамина С. Кроме того, это хороший источник клетчатки.

Апельсины

Один фрукт среднего размера содержит 70 мг витамина С. Высокое содержание флавоноидов также связано с уменьшением случаев дегенерации желтого пятна и сердечных заболеваний.

Грейпфрут

Надоели апельсины? Грейпфрут являются еще более мощным средством борьбы с болезнями. Этот пикантный, острый тип цитрусовых содержит 88 мг витамина С на средний плод.

Томатный сок

Всего одна чашка 100% томатного сока содержит колоссальные 174 мг витамина С.

Канталупа

Освежающая канталупа (разновидность дыни) обладает приятным цветом, фруктовым ароматом и сладким вкусом. Она является удивительным источником витамина С, обеспечивая 48 мг антиоксиданта на порцию.

Красный перец

Этот овощ является красочным, хрустящим и невероятно низкокалорийным. Полстакана нарезанного перца содержит 95 мг витамина С.

Папайя

Одна чашка нарезанного фрукта содержит впечатляющие 88 мг витамина С. Также папайя является хорошим источником витамина А и клетчатки.

Гуава

Ничто так не напоминает о лете, как тропические фрукты. Гуава содержит невероятные 377 мг витамина С на чашку. Это в пять раз больше рекомендуемой суточной нормы для женщин!

Брокколи

Брокколи полезна не только из-за содержания витамина C (81 мг на чашку измельченного овоща), но и потому, что является удивительным источником белка (почти 3 грамма).

Желтое киви

Возьмите желтое киви, если увидите его в магазине. Оно содержит 130 мг витамина С на фрукт – это в два раза больше, чем в традиционных, привычных нам фруктах с зеленой мякотью.

Клубника

Одна чашка нарезанной клубники содержит 98 мг витамина C.

Зеленый перец чили

Один перец содержит 109 мг витамина С. Кроме того, исследования показывают, что добавление его к пище может ускорить метаболизм.

Кольраби

Если не знакомы с кольраби, то это разновидность огородной капусты с хрустящей текстурой. Одна чашка содержит 84 мг витамина С.

Зелень горчицы

Диетологи всегда советуют есть широкий спектр продуктов, чтобы получить разнообразные питательные вещества. Попробуйте поэкспериментировать с горчичной зеленью, если не готовили ее раньше. Две чашки (которые легко превратятся в одну порцию после обжаривания) содержат 78 мг витамина С.

Ананас

Тропические фрукты снова побеждают. Одна чашка кусочков ананаса содержит 79 мг витамина С. Также он является отличным источником марганца.

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