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Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

3.1т
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Витамин С – водорастворимый витамин, который содержится во многих продуктах питания, особенно в овощах и фруктах. Этот мощный антиоксидант положительно влияет на кожу и иммунную систему.

Однако организм человека не способен вырабатывать его самостоятельно, поэтому нуждается в регулярном потреблении вместе с едой.

"Витамин С является одним из самых важных питательных веществ для общего здоровья", – говорит диетолог Лиз Вейнанди из Векснерского медицинского центра при Университете штата Огайо (США).

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Среди преимуществ витамина С следует отметить снижение уровня вредных свободных радикалов, что делает его важным средством для профилактики заболеваний, сообщает womenshealthmag.com.

Фактически, он может играть жизненно важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже в улучшении качества жизни людей, больных раком, говорится в исследовании, проведенном Национальным институтом здоровья (США).

Еще один интересный факт о витамине С: он помогает максимально усваивать железо из растительной пищи и предотвращает анемию. Учитывая это, старайтесь сочетать его с такими продуктами, как чечевица, шпинат или тофу.

Рекомендованная суточная норма для мужчин 90 мг, а для женщин 75 мг. К счастью, получить суточную дозу витамина С довольно легко, зная продукты с его высоким содержанием.

Личи

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Тропический аромат этих маленьких фруктов – достаточное основание для того, чтобы добавить их в свой рацион. Кроме того, в них содержится витамин С (136 мг на 1 чашку).

Брюссельская капуста

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Брюссельская капуста обладает сверхвысоким содержанием витамина С (75 миллиграммов на порцию) и может помочь укрепить здоровье мозга. Готовьте ее в духовке или измельчите в салат для удивительного хруста.

Черная смородина

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Если вы любите освежающий острый вкус ежевики, замените ее на черную смородину, которая в количестве 203 мг на порцию содержит почти в семь раз больше витамина С.

Манго

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Хорошо, что некоторые из самых сладких фруктов не только напоминают о любимом пляжном отдыхе, но и оказываются очень питательными. Например, одно манго содержит 75 мг витамина С.

Зеленый перец

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Если вам не нравится сладкий вкус красного перца, его зеленый аналог – еще один способ повысить иммунитет: 120 мг витамина С на порцию.

Цветная капуста

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Одна маленькая головка цветной капусты содержит целых 128 мг витамина С. Кроме того, это хороший источник клетчатки.

Апельсины

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Один фрукт среднего размера содержит 70 мг витамина С. Высокое содержание флавоноидов также связано с уменьшением случаев дегенерации желтого пятна и сердечных заболеваний.

Грейпфрут

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Надоели апельсины? Грейпфрут являются еще более мощным средством борьбы с болезнями. Этот пикантный, острый тип цитрусовых содержит 88 мг витамина С на средний плод.

Томатный сок

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Всего одна чашка 100% томатного сока содержит колоссальные 174 мг витамина С.

Канталупа

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Освежающая канталупа (разновидность дыни) обладает приятным цветом, фруктовым ароматом и сладким вкусом. Она является удивительным источником витамина С, обеспечивая 48 мг антиоксиданта на порцию.

Красный перец

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Этот овощ является красочным, хрустящим и невероятно низкокалорийным. Полстакана нарезанного перца содержит 95 мг витамина С.

Папайя

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Одна чашка нарезанного фрукта содержит впечатляющие 88 мг витамина С. Также папайя является хорошим источником витамина А и клетчатки.

Гуава

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Ничто так не напоминает о лете, как тропические фрукты. Гуава содержит невероятные 377 мг витамина С на чашку. Это в пять раз больше рекомендуемой суточной нормы для женщин!

Брокколи

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Брокколи полезна не только из-за содержания витамина C (81 мг на чашку измельченного овоща), но и потому, что является удивительным источником белка (почти 3 грамма).

Желтое киви

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Возьмите желтое киви, если увидите его в магазине. Оно содержит 130 мг витамина С на фрукт – это в два раза больше, чем в традиционных, привычных нам фруктах с зеленой мякотью.

Клубника

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Одна чашка нарезанной клубники содержит 98 мг витамина C.

Зеленый перец чили

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Один перец содержит 109 мг витамина С. Кроме того, исследования показывают, что добавление его к пище может ускорить метаболизм.

Кольраби

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Если не знакомы с кольраби, то это разновидность огородной капусты с хрустящей текстурой. Одна чашка содержит 84 мг витамина С.

Зелень горчицы

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Диетологи всегда советуют есть широкий спектр продуктов, чтобы получить разнообразные питательные вещества. Попробуйте поэкспериментировать с горчичной зеленью, если не готовили ее раньше. Две чашки (которые легко превратятся в одну порцию после обжаривания) содержат 78 мг витамина С.

Ананас

Не только апельсины: озвучены 20 продуктов с высоким содержанием витамина С

Тропические фрукты снова побеждают. Одна чашка кусочков ананаса содержит 79 мг витамина С. Также он является отличным источником марганца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полезных привычках правильного питания

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Чашка - мера витамина C
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