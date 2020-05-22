Не только анализы: диетологи рассказали, с чего начинают их клиенты

При поступлении нового клиента диетолог проводит ряд процедур, обследований и анализов, которые помогут составить общую картину состояния здоровья пациента.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали профильные врачи.

Итак, с чего начинается лечение у диетологов?

Врач-диетолог Сергей Антонюк: врач изучает анамнез

"Первое, что делает врач - изучает анамнез. Ожирение - это болезнь. Нужно изучить историю этой болезни и разобраться в ней.

Что касается анализов, то это сугубо индивидуально, и в каждой отдельной ситуации это разный спектр анализов. Единого пакета анализов нет. У одного клиента инфаркт, у другого - проблемы со щитовидкой, у третьего - проблемы с суставами, поэтому ни о каком шаблонном наборе анализов и речи быть не может".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: все зависит от сложности пациента

"Назначается дата консультации, проводится опрос клиента, его осмотр. Даются рекомендации относительно того, какие анализы нужно сделать. На первой консультации рекомендации по питанию не даются. Мы даем общие рекомендации: прием пищи через каждые четыре часа и вода. Все остальное - после анализов.

После анализов мы изучаем общую картину и составляем план действий, как мы будем выходить из ситуации. Продолжительность курса - это сугубо индивидуально, это может быть 3 консультации, может быть ведение клиента каждый день. Все зависит от сложности пациента.

Что касается анализов, то в первую очередь это микробиом кишечника, анализы на состояние печени и поджелудочной железы, генетика, УЗИ. Это анализ крови, кала, мочи".

Врач-диетолог Ольга Набока: выясняется степень мотивации клиента

"Знакомство, во время которого определяю, как быстро я смогу помочь пациенту и смогу ли я вообще ему помочь. Во время знакомства делается опрос, выясняется степень мотивации клиента. Если мотивации нет вообще или она есть, но явно недостаточная, продолжать общение не имеет смысла. Без мотивации результата не будет.

Также на первой встрече я выясняю, какие диагнозы уже имеются, какое общее состояние здоровья. Если есть проблемы со здоровьем, отправляю человека на дополнительную диагностику к узкопрофильным специалистам.

Следующий этап первой встречи - заполнение анкеты, в которой человек указывает все свои диагнозы, если таковые имеются, дает информацию о хирургических вмешательствах, если они имели место. Если диагнозов нет, я задаю вопросы, ответы на которые помогут мне понять ситуацию. Также проводится сканирование фигуры клиента на специальном сканере, определяется объем мышечной ткани, объем жировой ткани. Проверяется работа обменных процессов, выясняется физиологический возраст, определяется процент воды в клетках. Все это делается именно на первой встрече.

Я не всех и не всегда отправляю сдавать анализы, это - не самое главное. Мы учитываем то, что уже есть у клиента и те данные, которые мы получаем во время первой консультации. Если есть серьезные заболевания, как например, гипотериоз, разумеется, человека отправляю к эндокринологу, и возможно ему будут назначены дополнительные анализы. Если у человека диабет, разумеется нужна коррекция инсулина. Если серьезных заболеваний нет и дообследование не нужно, никаких дополнительных анализов я не назначаю".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.