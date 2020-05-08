Не нужно считать калории: раскрыт секрет правильного похудения

Если вы хотите нормализовать свой вес, не стоит подсчитывать калории, содержащиеся в продуктах, которые составляют ваш рацион. Гораздо важнее - обратить внимание на другой, более значимый, момент.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Светлана Скосарь.

По словам диетолога, принимая решение о том, нужен ли вам очередной прием пищи, стоит ориентироваться на чувство голода и чувство насыщения.

Диетолог отметила, что, в первую очередь, нужно определить почему вы собираетесь очередной раз перекусить и что вами движет: чувство голода или скука.

"В современном мире для многих еда стала фоновым сопровождением при просмотре телевизора или работе на компьютере. Для человека, который интересуется своим здоровьем, крайне нежелательно считать калории. Человек должен ориентироваться по сигналам голода.

Существует шкала, по которой можно определить свое чувство голода следующим образом: "чуть-чуть голоден", "голоден", "сильно голоден", "зверски голоден", - сказала диетолог, отметив при этом, что многие сталкиваются с проблемой переедания, так как не могут определить степень насыщения.

По словам врача, научиться определять чувство голода значительно легче, чем научиться определять чувство насыщения. Чувство насыщения можно определить по такой шкале: "легкое насыщение", "сыт, но что-то еще скушал бы", "сыт", "переел".

"Многие не умеют определять чувство сытости и сталкиваются с хроническим перееданием. Таким людям необходимо научиться контролировать чувство насыщения. Если человек научится четко определять голоден ли он и также четко определять степень своего насыщения, проблема лишнего веса будет решена автоматически", - заявила диетолог, подчеркнув, что дело не подсчете калорий, нужно научиться контролировать свои пищевые привычки".

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