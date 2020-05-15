Не хуже чиз-кейка: оригинальный рецепт запеканки от фуд-блогера

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Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт запеканки, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА

Ингредиенты

творог - 500 гр,

яйца - 4 шт,

рисовая мука - 4 ст.л,

апельсин - 1 шт,

йогурт - 300 мл,

сахар - 2 ст.л,

крахмал - 2 ст.л,

ягоды - по вкусу.

Приготовление

Смешайте творог, 3 яйца, муку, 2 ложки йогурта и цедру одного апельсина с помощью миксера. Добавьте малину, аккуратно перемешайте и переложите творожную массу в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекаем в духовке в течение 20 минут, при температуре 180-200 градусов.

В это время, смешиваем йогурт, одно яйцо, крахмал, сахар и сок апельсина с помощью венчика или вилки. Йогуртовая заливка готова.

Через 20 минут достаем творожную основу из духовки и поливаем заливкой. Отправляем запеканку в духовку еще на 20-30 минут. Заливка должна схватиться по краям, а в центре немного "колыхаться". Украшаем запеканку ягодами и подаем к столу.

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