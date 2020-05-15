Названы жиры, которые необходимы после 40 лет

Если есть что-то, без чего не может обойтись каждая женщина после 40 лет, то это омега-3 жирные кислоты – вещества, которые организм не производит самостоятельно.

Их необходимо вводить в рацион с помощью пищи или добавок. Омега-3 необходимы для того, чтобы оставаться здоровыми, поскольку способны омолаживать весь организм.

К настоящему времени исследования подтверждают, что нет ни одного органа или части тела, которые бы не извлекали из них какую-либо пользу, сообщает riza.it.

Свойства и преимущества омега-3

Омега-3 жирные кислоты поддерживают мозг молодым и активным, защищают от сердечного приступа, укрепляют костно-мышечную систему, предотвращают остеопороз и устраняют боли в суставах, а также помогают коже, улучшают зрение, успокаивают раздражение кишечника и борются с раком.

Мощные противовоспалительные средства

Но самое ценное действие и, возможно, наименее заметное: они помогают противодействовать той форме воспаления низкой степени тяжести, которая в настоящее время считается одной из первых причин старения или самых разнообразных патологий.

Женщинам нужны омега-3 на каждом этапе жизни, однако особенно необходимо обеспечить эти питательные вещества, когда приближается конец фертильного возраста. С падением эстрогена способность женского организма преобразовывать один из жиров омега-3, альфа-линоленовую кислоту (АЛК), снижается. Это уменьшает доступность этих драгоценных жирных кислот в современном питании, в котором уже недостаточно этих питательных веществ: вы должны принимать по меньшей мере 250 мг в день, а сегодня среднее значение составляет 170-200 мг.

Какие продукты содержат больше всего омега-3?

Наиболее важным источником омега-3 являются рыбные продукты. Ешьте рыбу 2 или 3 раза в неделю, чтобы обеспечить хорошее потребление омега-3. Другими источниками являются льняное масло, водоросли и семена чиа. Также вы можете рассчитывать на обогащенные продукты, такие как молоко (даже растительное) или яйца, полученные путем кормления цыплят кормом из семян льна.

Самые эффективные добавки

Доказано, что наиболее активной и эффективной формой омега-3 является докозагексаеновая кислота, обозначенная аббревиатурой DHA. Это то, что вам нужно искать на упаковках с омега-3 добавками (иногда еще встречается эйкозапентаеновая кислота или EPA). Источником, из которого они получены, является рыбий жир, заключенный в капсулу (это позволяет избежать неприятного аромата).

Вместо этого не покупайте добавки, несущие простую формулировку "рыбий жир", без указания состава незаменимых жирных кислот. Существуют также добавки DHA для веганов, состоящие из масла с высоким содержанием DHA, полученного из водорослей Schizochytrium. Дозировка варьируется в зависимости от продуктов, но обычно она составляет одну или две капсулы в день.

Потребление омега-3 приносит пользу в долгосрочной перспективе. Добавки на основе омега-3 на самом деле следует употреблять в течение двух или трех месяцев. В этот период восстанавливается метаболизм и происходит глубокая перестройка клеточных мембран.

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