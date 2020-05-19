Названы топ-5 самых полезных специй

Диетологи определили самые полезные для человека специи, которые не только помогут укрепить здоровье, но и сделают человека более привлекательным.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Эта специя оказывает отличное воздействие на процесс пищеварения человека. Кроме этого, ее можно добавлять во всевозможные блюда, соусы и даже в чай.

Куркума может выполнять роль косметической маски для лица, так как снимает раздражение. Однако в этом случае необходима рекомендация косметолога.

Морская соль

В своем составе она имеет важные для организма йод, цинк и калий, но при ее потреблении необходимо строго соблюдать норму и не злоупотреблять продуктом, рекомендует сайт gotovim.ru

Кумин

Эта специя очень важна для людей, имеющих проблемы с кишечно-желудочным трактом, поскольку нормализует его работу. Употребляя ее, можно успешно бороться с метеоризмом, диареей и коликами, а еще она отлично сочетается с другими приправами.

Кайенский перец

Это достаточно острый продукт, поэтому нужно употреблять его в умеренных объемах. Он может стать отличной добавкой к некоторым блюдам, сочетаясь с хумусом, пюре и гаспачо.

Корица Getty

Корица

Обладает отличным противовоспалительным эффектом, ее рекомендовано использовать при простудных заболеваниях. Добавляют специю в различные блюда и напитки, включая кофе и чай.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили главные продукты, которые противопоказаны к употреблению на голодный желудок, особенно утром.