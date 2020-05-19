Названы топ-5 самых полезных специй
Диетологи определили самые полезные для человека специи, которые не только помогут укрепить здоровье, но и сделают человека более привлекательным.
Куркума
Эта специя оказывает отличное воздействие на процесс пищеварения человека. Кроме этого, ее можно добавлять во всевозможные блюда, соусы и даже в чай.
Куркума может выполнять роль косметической маски для лица, так как снимает раздражение. Однако в этом случае необходима рекомендация косметолога.
Морская соль
В своем составе она имеет важные для организма йод, цинк и калий, но при ее потреблении необходимо строго соблюдать норму и не злоупотреблять продуктом, рекомендует сайт gotovim.ru
Кумин
Эта специя очень важна для людей, имеющих проблемы с кишечно-желудочным трактом, поскольку нормализует его работу. Употребляя ее, можно успешно бороться с метеоризмом, диареей и коликами, а еще она отлично сочетается с другими приправами.
Кайенский перец
Это достаточно острый продукт, поэтому нужно употреблять его в умеренных объемах. Он может стать отличной добавкой к некоторым блюдам, сочетаясь с хумусом, пюре и гаспачо.
Корица
Обладает отличным противовоспалительным эффектом, ее рекомендовано использовать при простудных заболеваниях. Добавляют специю в различные блюда и напитки, включая кофе и чай.
Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили главные продукты, которые противопоказаны к употреблению на голодный желудок, особенно утром.