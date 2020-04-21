Названы сроки и условия хранения свежих фруктов и овощей в период карантина

Несмотря на то что во время карантина желательно свести к минимуму выходы на улицу, это не должно быть причиной, чтобы не употреблять свежие фрукты и овощи ежедневно, утверждает OBOZREVATELи elespanol.com.

Старайтесь хорошо планировать, что нужно покупать, особенно когда речь идет о свежих фруктах и овощах. Ведь срок их хранения может варьироваться от двух или трех дней до более двух недель.

Как долго живут свежие фрукты

Те, кому повезло иметь доступ к фруктам и овощам из собственного сада и огорода, могут сказать, что большинство из них долго хранятся. Однако, если вы покупаете все в магазине, необходимо учитывать, что прошло уже какое-то время с момента их сбора и пребывания в продаже.

Поэтому необходимо иметь в виду, что некоторые фрукты будут в хорошем состоянии только 2 или 3 дня. Зная об этом, не стоит покупать их в больших количествах.

3 дня: авокадо, малина, клубника, ежевика.

5-7 дней: черника, хурма, слива, манго, персик, дыня, папайя, груша, ананас, банан, помело, арбуз, виноград.

2 недели: клементины, гранат, киви, лайм, лимон, мандарины, яблоки, апельсины.

Это приблизительное время, в течение которого различные фрукты хранятся дома в оптимальных условиях. Некоторые из них, такие как авокадо или бананы, можно купить еще зелеными, чтобы они продолжали созревать в доме. В таком случае вы не сможете употребить их немедленно, но зато они будут пригодны в течение большего количества дней.

Как хранить свежие фрукты

Старайтесь избегать ошибки, что в холодильнике все лучше сохраняется, поскольку в случае с некоторыми фруктами будет наоборот.

Бананы почернеют и нарушится процесс их созревания, а авокадо и манго, если они еще не созрели, станут настолько твердыми, что их нельзя будет позже съесть.

Ананас и дыня теряют вкус и перестают созревать. С другой стороны, если они уже созрели, их следует хранить в холодильнике и употреблять как можно скорее.

Другие фрукты, такие как персики и нектарины, тоже плохо переносят холодильник, так как теряют много вкуса.

Как долго живут свежие овощи

Практически то же самое, что касается фруктов, можно применять и к овощам, поскольку холодильник не всегда является лучшим местом для их хранения.

3-5 дней: мангольд, базилик свежий, кудрявая капуста, нарезанный лук, свежий зеленый лук, кориандр, эскарол, спаржа, пак-чой, помидоры.

5-7 дней: артишоки, баклажаны, брокколи, кабачки, тыква нарезанная, лук-шалот, грибы, брюссельская капуста, цветная капуста, эндивий, свежий горох, укроп, салат латук, молодой картофель, болгарский перец, лук-порей, редис, рукола.

Больше 2 недель: сельдерей, батат, тыква(целая), лук(целый), пастернак, имбирь, ломбарда (капуста красная), репа, картофель, свекла, капуста, розмарин, тимьян, морковь.

Как хранить свежие овощи

Свежий базилик, зеленый лук, брокколи, спаржа, лук-порей, фенхель и сельдерей хранятся в холодильнике в течение нескольких дней, если поставить стебли в стакан с водой, как будто это цветы.

Лук, картофель и батат – в сухом, прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, отдельно друг от друга. Лук порезанный следует хранить в холодильнике, завернутым в полиэтиленовую пленку.

Кабачки и тыкву нужно оставить в прохладном месте с низкой освещенностью, но, если они порезаны – только в холодильнике.

Баклажаны нужно положить в контейнер, а затем в холодильник, чтобы защитить их от влаги. То же самое касается перца, свеклы, редиса и артишоков, однако последние два лучше хранить без листьев, завернув в бумажное полотенце.

Грибы хранятся в течение нескольких дней, но лучше употреблять их в ближайшее время.

Капусту, в том числе цветную и красную, лучше положить в холодильник или какое-то прохладное и сухое место.

Листовые зеленые овощи – мангольд, шпинат, салат, пак-чой можно хранить в ящике холодильника в течение недели, завернув в лист кухонной бумаги.

Помидоры следует оставить в прохладном и сухом месте.

Руккола лучше всего сохранится, если положить ее в контейнер с куском влажной кухонной бумаги. То же самое касается брюссельской капусты, свежего гороха, эндивия, моркови, пастернака и репы.

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