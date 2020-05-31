Названы продукты, ускоряющие старение

FoodOboz 11:00, 31.05.2020 Обновлено: 11:10, 31.05.2020

Ультра обработанные продукты (колбасы, сосиски), полуфабрикаты, газированная вода и магазинная пицца являются одними из главных продуктов, которые ускоряют процессы старения.

Ученые рекомендуют отказаться от употребления также котлет из бургеров, хлебобулочных изделий, молочных коктейлей, кукурузных хлопьев с сахаром, десертов, поскольку в такой еде очень много красителей и консервантов, а клетчатки и витаминов совсем мало, пишет La Vanguardia.

Колбаса
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У человека, питающегося такой едой, укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры. Они с возрастом уменьшаются и по естественным причинам, но употребление продуктов с высокой степенью обработки значительно активизируют этот процесс.

Пицца
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Испанские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие около 900 человек возрастом от 57 до 91 года. Целью исследований был анализ связи между рационом и длиной теломеров. Оказалось, что у тех, кто питался в день тремя порциями ультраобработанных продуктов, риск укорачивания теломеров возрастал вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL, после термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.

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