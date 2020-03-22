Названы продукты, подавляющие иммунитет в условиях карантина

Сейчас мы все находится в состоянии стресса. Первой в этой ситуации страдает наша иммунная система.

Как правильно подобрать продукты и что лучше вообще убрать из рациона, чтобы поддержать иммунную систему - об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог Алена Юдина.

"В диетологии нет такого понятия, что какие-то продукты лучше для иммунной системы, а какие-то хуже. Все в той или мере на каждого человека действуют по-разному. У каждого из нас разный уровень иммунитета, у кого-то он крепче, у кого-то слабее.

Если говорить о пище как об аспекте, влияющем на иммунную систему, то в нынешней ситуации нужно избегать употребления жареного. Жарить пищу нужно по минимуму. Причем это касается любых продуктов: картошки, котлет, сырников, отбивных и т.д. Нужно отдавать предпочтение отвариванию, запеканию или тушению продуктов.

Когда мы жарим пищу, выделяется очень много канцерогенных соединений. Накапливаясь в организме, они будут подавлять иммунную систему.

В нынешней ситуации, чтобы поддержать иммунитет, нужно употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. Если противопоказания есть, овощи нужно употреблять в приготовленном виде, например, в виде тех же борщей, супов-пюре, рагу. Если говорить о фруктах, то это могут быть запеченные фрукты, например, запеченное яблоко.

Также обязательно должны быть в рационе полезные жиры. Это растительные масла холодного отжима. Также необходимо ввести в рацион яйца. Нужно съедать одно вареное яйцо в день или два яйца через день. Еще нужно обязательно есть сливочное масло с высоким содержанием жиров, а кроме того - орехи, но опять-таки, будет лучше, если эти орехи будут сырыми, жарить их не нужно".

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