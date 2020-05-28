Названы продукты, необходимые для здоровья сердца после 50 лет
Овощи и фрукты, рыба, орехи, бобовые в обязательном порядке должны употреблять люди после 50 лет, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой.
OBOZREVATEL при содействии saludycardiologia.com предлагает подробнее ознакомиться с продуктами, необходимыми для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
По достижении 50-летнего возраста появляются многочисленные факторы, которые влияют на здоровье сердца. Менопауза, потеря эстрогена и проблемы климактерического периода способны вызвать повышение артериального давления и холестерина, а также увеличить развитие диабета 2 типа.
Свежие фрукты и овощи
Фрукты и овощи предотвращают атеросклероз, инсульты и сердечные приступы. Среди них стоит выделить авокадо, которое не содержит мононенасыщенных жиров и позволяет снизить уровень плохого холестерина. Также очень полезна клубника, поскольку она помогает расширить артерии, защищает внутренний слой кровеносных сосудов, заботится о кровяном давлении, снижает уровень глюкозы в крови, а также задерживает развитие диабета и гипертонии.
Сырые орехи
Грецкие орехи, арахис и фисташки обладают множеством преимуществ для сердечно-сосудистой системы:
понижают холестерин;
уменьшают ожирение и лишний вес;
предотвращают диабет 2 типа;
помогают избежать метаболического синдрома.
Бобовые культуры
По данным Испанского фонда сердца, употребление 4 порций бобовых по 100 г в неделю может снизить риск сердечного приступа и стенокардии до 14%. Кроме того, они уменьшают уровень "плохого" холестерина и помогают контролировать вес.
Меньше красного мяса, больше рыбы
Необходимо есть больше голубой рыбы, чтобы повысить показатели омега-3 в своем теле. В свою очередь, это позволит контролировать уровень холестерина в крови.
Оливковое масло
Важно избегать употребления обычного растительного масла и начать использовать оливковое. Оно способно защитить сердце благодаря содержанию жирных кислот и антиоксидантным свойствам.
Как сообщал OBOZREVATEL, употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.