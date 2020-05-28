Названы продукты, необходимые для здоровья сердца после 50 лет

Овощи и фрукты, рыба, орехи, бобовые в обязательном порядке должны употреблять люди после 50 лет, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

OBOZREVATEL при содействии saludycardiologia.com предлагает подробнее ознакомиться с продуктами, необходимыми для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

По достижении 50-летнего возраста появляются многочисленные факторы, которые влияют на здоровье сердца. Менопауза, потеря эстрогена и проблемы климактерического периода способны вызвать повышение артериального давления и холестерина, а также увеличить развитие диабета 2 типа.

Свежие фрукты и овощи

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Фрукты и овощи предотвращают атеросклероз, инсульты и сердечные приступы. Среди них стоит выделить авокадо, которое не содержит мононенасыщенных жиров и позволяет снизить уровень плохого холестерина. Также очень полезна клубника, поскольку она помогает расширить артерии, защищает внутренний слой кровеносных сосудов, заботится о кровяном давлении, снижает уровень глюкозы в крови, а также задерживает развитие диабета и гипертонии.

Сырые орехи

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Грецкие орехи, арахис и фисташки обладают множеством преимуществ для сердечно-сосудистой системы:

понижают холестерин;

уменьшают ожирение и лишний вес;

предотвращают диабет 2 типа;

помогают избежать метаболического синдрома.

Бобовые культуры

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По данным Испанского фонда сердца, употребление 4 порций бобовых по 100 г в неделю может снизить риск сердечного приступа и стенокардии до 14%. Кроме того, они уменьшают уровень "плохого" холестерина и помогают контролировать вес.

Меньше красного мяса, больше рыбы

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Необходимо есть больше голубой рыбы, чтобы повысить показатели омега-3 в своем теле. В свою очередь, это позволит контролировать уровень холестерина в крови.

Оливковое масло

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Важно избегать употребления обычного растительного масла и начать использовать оливковое. Оно способно защитить сердце благодаря содержанию жирных кислот и антиоксидантным свойствам.

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.

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