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Перечислены продукты, которые могут сохранить зрение

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Наиболее подходящими продуктами для защиты зрения являются те, которые в целом приносят наибольшую пользу всему организму – овощи, фрукты и рыба. Они богаты витаминами, минералами и питательными веществами.

OBOZREVATEL совместно с blogunisalute.it предлагает более подробно ознакомиться с их полезными свойствами.

Перечислены продукты, которые могут сохранить зрение

Продукты, которые защищают глаза

  • зеленые листовые овощи: в частности, шпинат и капуста богаты лютеином и зеаксантином, которые защищают макулу (участок сетчатки, который отвечает за остроту зрения) и снижают риск дегенерации желтого пятна;

  • желтые и оранжевые фрукты и овощи: цитрусовые, морковь, тыква, сладкий картофель и дыни – это продукты, богатые бета-каротином. Перец, желтый и оранжевый, а также персики богаты витамином С, лютеином и зеаксантином, которые помогают поддерживать работу зрительного нерва;

  • виноград: содержит флавоноиды, которые поддерживают кровообращение и зрительное давление здоровыми;

  • брокколи: имеет высокое содержание витамина С и эффективна в детоксикации;

  • авокадо: суперпродукт, богатый лютеином, полезен против катаракты и дегенерации желтого пятна;

  • соя и ее производные: очень эффективные антиоксиданты, они также содержат незаменимые аминокислоты и являются противовоспалительными средствами;

  • яйца: содержат омега-3 жирные кислоты, цистеин, серу, лецитин и лютеин;

  • рыба: особенно голубая ( лосось, тунец, дикая форель и сардины) содержит омега-3 и высокое количество докозагексаеновой кислоты (DHA);

  • сухофрукты: в частности, миндаль и грецкие орехи, богатые антиоксидантами и витамином Е;

  • ягоды: например, черника содержит флавоноиды, которые поддерживают хороший уровень кровяного давления, способствуя микроциркуляции глазного яблока;

Перечислены продукты, которые могут сохранить зрение

  • зеленый и черный чай: хорошие союзники в борьбе с катарактой и дегенерацией желтого пятна;

  • темный шоколад: этот тип шоколада (не менее 70% какао) также содержит флавоноиды;

  • красное вино: содержит большие дозы ресвератрола, защитного фактора макулы.

Какие именно витамины и минералы содержатся в этих продуктах, читайте Как питание влияет на наше зрение: раскрыты главные особенности

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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