Перечислены продукты, которые могут сохранить зрение

Наиболее подходящими продуктами для защиты зрения являются те, которые в целом приносят наибольшую пользу всему организму – овощи, фрукты и рыба. Они богаты витаминами, минералами и питательными веществами.

OBOZREVATEL совместно с blogunisalute.it предлагает более подробно ознакомиться с их полезными свойствами.

Продукты, которые защищают глаза

зеленые листовые овощи: в частности , шпинат и капуста богаты лютеином и зеаксантином, которые защищают макулу (участок сетчатки, который отвечает за остроту зрения) и снижают риск дегенерации желтого пятна;

желтые и оранжевые фрукты и овощи: цитрусовые, морковь, тыква, сладкий картофель и дыни – это продукты, богатые бета-каротином. Перец, желтый и оранжевый, а также персики богаты витамином С, лютеином и зеаксантином, которые помогают поддерживать работу зрительного нерва;

виноград : содержит флавоноиды, которые поддерживают кровообращение и зрительное давление здоровыми;

брокколи : имеет высокое содержание витамина С и эффективна в детоксикации ;

авокадо : суперпродукт, богатый лютеином, полезен против катаракты и дегенерации желтого пятна;

соя и ее производные : очень эффективные антиоксиданты, они также содержат незаменимые аминокислоты и являются противовоспалительными средствами;

яйца : содержат омега-3 жирные кислоты, цистеин, серу, лецитин и лютеин;

рыба : особенно голубая ( лосось, тунец, дикая форель и сардины) содержит омега-3 и высокое количество докозагексаеновой кислоты (DHA);

сухофрукты : в частности, миндаль и грецкие орехи, богатые антиоксидантами и витамином Е;

ягоды: например, черника содержит флавоноиды, которые поддерживают хороший уровень кровяного давления, способствуя микроциркуляции глазного яблока;

зеленый и черный чай: хорошие союзники в борьбе с катарактой и дегенерацией желтого пятна;

темный шоколад: этот тип шоколада (не менее 70% какао) также содержит флавоноиды;

красное вино: содержит большие дозы ресвератрола, защитного фактора макулы.

Какие именно витамины и минералы содержатся в этих продуктах, читайте Как питание влияет на наше зрение: раскрыты главные особенности

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