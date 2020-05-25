Названы неожиданные свойства бананов: кому их нельзя есть

Бананы обладают целым списком ценных для здоровья витаминов и минералов. Однако есть случаи, когда эти фрукты есть не рекомендуется.

Самое главное полезное свойство бананов заключается в том, что употребляя их в пищу можно контролировать артериальное давление и не допускать резких сачков вверх. Поэтому гипертоникам нужно кушать по банану в день, и тогда давление будет оставаться в норме.

Бананы снимают психологическое и эмоциональное перенапряжение

Другие полезные свойства бананов:

снимают эмоциональное и физическое перенапряжение;

устраняют отеки и предупреждают задержку жидкости в организме;

повышают производство гормонов "счастья";

восполняют запас энергии;

укрепляют мышцы и прибавляют сил, поэтому их так любят спортсмены;

защищают слизистую оболочку желудка от раздражителей, из-за чего медики рекомендуют их есть всем, у кого язва или гастрит, а также перед "бурными" застольями;

повышают аппетит;

укрепляют иммунитет;

внутреннюю сторону бананов можно использовать как отбеливающее средство для зубов и противовоспалительное – для кожи.

Но так как бананы считаются очень калорийными, то диабетикам, людям с избыточным весом и имеющим склонность к ожирению диетологи не рекомендуют есть их вообще или же сократить употребление до 1 шт раз в 2-3 дня до обеда.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопреки общепринятому мнению о том, что фрукты полезны для нашего организма, чрезмерное их потребление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!