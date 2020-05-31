Кинза: новый продукт для похудения

Кинза положительно влияет на процессы пищеварения, иммунитет, работу желчного пузыря, печени и щитовидной железы.

Кинза - пряная трава, известная еще под названием "кориандр" и "китайская петрушка". Листья кинзы действительно похожи на листья петрушки, пишет издание xcook.info

Зелень богата аскорбиновой кислотой, рутином, каротином, витаминами К и А, эфирными маслами и минералами, очень полезными для организма человека.

Кинза Getty

Кинзу рекомендуют включать в рацион людей, стремящихся похудеть, поскольку она богата линолевой кислотой, которая отвечает за жировой обмен. Помимо этого, растение оказывает очищающий эффект и эффективно справляется с простудами.

Эксперты по питанию предупреждают и о ряде противопоказаний. Они не советуют употреблять кинзу гипертоникам, людям с болезнями желудка, сахарным диабетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.